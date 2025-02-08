Почему собака внезапно перестала терпеть до прогулки? Справляемся с регрессом приучения собаки к выгулу

4:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Даже если взрослая собака внезапно перестала терпеть до прогулки и начала оставлять лужи дома, это не значит, что она утратила все навыки. Чаще всего причина кроется в стрессе, изменении распорядка дня или недостаточном внимании к сигналам питомца. Регресс приучения к выгулу бывает временным и корректируется с помощью последовательного подхода.

Фото: flickr.com by Scott Beckner, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Золотистый ретривер

Почему собака забывает навыки выгула

Некоторые собаки из приютов или спасательных центров числятся приученными к выгулу, но это не всегда так. В приютах бывает сложно определить, насколько хорошо питомец привык ждать прогулки из-за ограниченного времени на выход на улицу. Даже в приемных семьях не всегда удается придерживаться четкого режима.

Кроме того, к регрессу могут привести:

Стресс: переезд, смена владельца, появление других животных или членов семьи.

переезд, смена владельца, появление других животных или членов семьи. Изменение графика прогулок: если собака привыкла к определенным часам.

если собака привыкла к определенным часам. Возрастные особенности: щенки до года могут временно "забывать" правила.

щенки до года могут временно "забывать" правила. Медицинские проблемы: инфекции мочевыводящих путей, болезни ЖКТ, возрастные недержания.

Если вы уверены, что причина не в здоровье, можно восстановить дисциплину с помощью повторного обучения.

Как приучить собаку к выгулу на улице

Приучение взрослой собаки к выгулу похоже на обучение щенка. Разница лишь в том, что взрослый питомец уже умеет терпеть дольше, но может не осознавать, что способен ждать следующей прогулки.

Следуйте этим шагам

Выводите собаку сразу после пробуждения: прогулка должна быть первым делом утром. Как только питомец справит нужду на улице — хвалите его и дайте лакомство.

прогулка должна быть первым делом утром. Как только питомец справит нужду на улице — хвалите его и дайте лакомство. Используйте четкую команду: например, "Пойдем гулять!" — это поможет собаке связать слова с выходом на улицу.

например, "Пойдем гулять!" — это поможет собаке связать слова с выходом на улицу. Следите за поведением после еды: обычно желание выйти появляется через 15-30 минут после еды. Если собака начинает ходить по кругу и обнюхивать пол — выведите ее сразу.

обычно желание выйти появляется через 15-30 минут после еды. Если собака начинает ходить по кругу и обнюхивать пол — выведите ее сразу. Кормите в определенные часы: свободный доступ к еде затрудняет понимание, когда питомцу нужно на улицу.

свободный доступ к еде затрудняет понимание, когда питомцу нужно на улицу. Контролируйте собаку между прогулками: если вы дома, важно наблюдать за питомцем и выводить его на улицу каждые 3-4 часа. Если собака вдруг выглядит обеспокоенной — лучше выйти с ней раньше.

если вы дома, важно наблюдать за питомцем и выводить его на улицу каждые 3-4 часа. Если собака вдруг выглядит обеспокоенной — лучше выйти с ней раньше. Используйте клетку или вольер, если уходите из дома: ограниченное пространство предотвращает случайные лужи. Главное — не оставлять собаку там надолго, чтобы избежать стресса.

ограниченное пространство предотвращает случайные лужи. Главное — не оставлять собаку там надолго, чтобы избежать стресса. Последняя прогулка перед сном обязательна: это поможет собаке спокойно спать ночью, не испытывая дискомфорта.

Как понять, что собака просится на улицу

У каждого питомца есть свой способ показать, что пора на прогулку. Наиболее распространенные сигналы:

Подходит к двери и внимательно смотрит на владельца.

Тихо скулит или лает.

Начинает ходить кругами и обнюхивать пол.

Проявляет беспокойство, привлекая внимание хозяина.

Если собака пока не подает четких сигналов, можно приучить ее к определенному ритуалу, например, подходить к двери и стучать лапой, а затем сразу выходить.

Регресс приучения у щенка

Щенки, которые уже привыкли ждать прогулки, могут временно начать делать лужи дома. Чаще всего это случается в 6-7 месяцев. Причины могут быть разными — от гормональных изменений до повышенной увлеченности играми.

Как помочь:

Не ругать, а вернуться к основам обучения.

Во время игр делать паузу, чтобы щенок успел выйти на улицу.

Следить за поведением и реагировать на любые признаки беспокойства.

Не наказывайте собаку за промахи

Проблема с выгулом легко исправляется терпением и последовательностью. Главное — не ругать питомца за случайные лужи, а помочь ему восстановить дисциплину. Регулярный режим и внимательное наблюдение за собакой помогут быстро вернуть правильные привычки.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

