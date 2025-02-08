Проверьте, не подвергаете ли вы свою собаку риску заражения глистами дома

2:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Глисты — распространённая проблема у собак, особенно если животное имеет доступ к улице. Эти паразиты могут серьёзно подорвать здоровье питомца, но своевременное выявление и лечение позволяют избежать серьёзных последствий.

Фото: commons.wikimedia.org by G.Goodwin Jr., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Шпиц

Признаки наличия глистов у собаки

Симптомы заражения зависят от вида паразитов и их количества в организме питомца.

У щенков могут наблюдаться

Вздутый живот и задержка роста.

Плач, беспокойство, слабость.

Диарея с возможной примесью крови.

Рвота, в которой могут быть видны живые черви.

Анкилостомы особенно опасны для молодых собак, так как могут вызывать анемию и даже привести к летальному исходу.

У взрослых собак возможны

Потеря веса или трудности с его набором.

Проблемы с пищеварением: рвота, жидкий стул, кровь в кале.

Снижение активности, вялость.

Тусклая, ломкая шерсть.

Если в кале или рвоте не видно глистов, подтвердить диагноз поможет анализ кала у ветеринара. Некоторые паразиты откладывают яйца неравномерно, поэтому даже при отрицательном результате может быть назначено профилактическое лечение.

Как собаки заражаются глистами

Существует несколько путей заражения кишечными паразитами:

Через заражённую среду : собака может проглотить яйца глистов, облизывая лапы, поедая грязь, листья или фекалии заражённых животных.

: собака может проглотить яйца глистов, облизывая лапы, поедая грязь, листья или фекалии заражённых животных. При контакте с инфицированными животными : возможен перенос через шерсть, слюну и даже блох.

: возможен перенос через шерсть, слюну и даже блох. Через блох и поедание добычи : ленточные черви передаются через заражённых блох, а также через поедание мелких животных, таких как мыши и кролики.

: ленточные черви передаются через заражённых блох, а также через поедание мелких животных, таких как мыши и кролики. Внутриутробное заражение: щенки могут получить паразитов от матери.

Что делать, если у собаки глисты

Лечение глистов включает в себя приём противопаразитарных препаратов, которые уничтожают гельминтов. Важно также проводить профилактику:

Регулярно давать антигельминтные препараты (по рекомендации ветеринара).

(по рекомендации ветеринара). Использовать средства от блох и клещей , так как они могут быть переносчиками паразитов.

, так как они могут быть переносчиками паразитов. Следить за чистотой мест обитания собаки : дезинфицировать миски, игрушки, подстилки.

: дезинфицировать миски, игрушки, подстилки. Ограничивать контакт с потенциально заражённой средой: не позволять собаке есть с земли и контактировать с фекалиями других животных.

Глисты у собак — это распространённая, но контролируемая проблема. Регулярные профилактические меры и внимательное наблюдение за питомцем помогут избежать заражения и сохранить его здоровье. Если у собаки появились подозрительные симптомы, лучше не откладывать визит к ветеринару.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

