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Никогда не трогайте кошку, если она делает это

1:26
Зоосфера

Многие владельцы кошек замечали, как их питомец внезапно ложится на спину, демонстрируя живот. Кажется, что он просто потягивается или играет, но на самом деле этот жест имеет определённое значение.

Кошка на спине
Фото: flickr.com by yeowatzup, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кошка на спине

Что означает этот кошачий ритуал?

Приветствие хозяина
Чаще всего кошка падает на спину, когда вы возвращаетесь домой после долгого отсутствия. Это её способ сказать: "Я тебе доверяю и рад(а) видеть!"

Демонстрация доверия
Живот у кошки — самая уязвимая зона, поэтому, если питомец открывает его перед вами, значит, он полностью вам доверяет. Однако это не всегда приглашение к ласке.

Миролюбивое настроение
Если кошка спит на спине с полуоткрытыми глазами, это означает, что она чувствует себя абсолютно безопасно и расслабленно. В этот момент можно аккуратно её погладить, и в ответ вы, скорее всего, услышите довольное мурчание.

Стоит ли гладить кошку по животу?

Не все кошки любят, когда их трогают за живот. Если при этом у питомца подёргивается хвост, а уши прижаты — лучше не трогать его, чтобы не получить когтистой лапой в ответ.

Если кошка переворачивается на спину — это не просто случайное движение, а знак доверия и привязанности. Главное — правильно интерпретировать сигналы, которые подаёт ваш питомец!

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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