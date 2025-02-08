Хрюканье у кошек – просто забавный звук или опасный симптом

Кошки известны своим разнообразием звуков — от мурлыканья до мяуканья, но иногда владельцы замечают нечто странное: питомец начинает хрюкать. Это может выглядеть забавно, но всегда ли такие звуки безобидны?
Некоторые кошки издают хрюкающие звуки во время игр, прыжков или активного передвижения. Это своего рода выражение эмоций, похожее на мурлыканье. Факторы, влияющие на такие звуки:
Лёгкое кряхтение после игр или прыжков — вариант нормы, беспокоиться не стоит.
Если кошка хрюкает во время дыхания
Если питомец хрюкает не только при движении, но и во время спокойного дыхания, это может говорить о проблемах с дыхательной системой. Особенно важно насторожиться, если появляются:
Если у кошки лишний вес
Ожирение может стать причиной хрюкающего дыхания. Лишний вес оказывает давление на органы, затрудняя дыхание. Это тревожный сигнал: ожирение у кошек может привести к артриту, диабету и проблемам с сердцем.
Если кошка издаёт странные звуки при поглаживании
Если питомец хрюкает или кряхтит, когда его гладят, возможно, у него болевые ощущения. Осмотрите кожу на наличие ран, воспалений или припухлостей. Если кошка проявляет агрессию или явно испытывает дискомфорт — лучше показать её ветеринару.
Хрюканье у кошек — это не всегда тревожный знак, но если оно сопровождается странным дыханием, лишним весом или болезненными ощущениями, игнорировать проблему нельзя. Внимательное отношение к питомцу поможет вовремя заметить возможные проблемы со здоровьем!
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