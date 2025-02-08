Хрюканье у кошек – просто забавный звук или опасный симптом

2:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки известны своим разнообразием звуков — от мурлыканья до мяуканья, но иногда владельцы замечают нечто странное: питомец начинает хрюкать. Это может выглядеть забавно, но всегда ли такие звуки безобидны?

Фото: https://www.freepik.com by wirestock Кошка

Когда хрюканье — это норма

Некоторые кошки издают хрюкающие звуки во время игр, прыжков или активного передвижения. Это своего рода выражение эмоций, похожее на мурлыканье. Факторы, влияющие на такие звуки:

Порода (например, у короткомордых кошек — персов, экзотов — это встречается чаще)

(например, у короткомордых кошек — персов, экзотов — это встречается чаще) Возраст (пожилые коты могут издавать необычные звуки из-за изменения дыхания)

(пожилые коты могут издавать необычные звуки из-за изменения дыхания) Вес (чем полнее кот, тем больше вероятность появления хрюканья после активности)

Лёгкое кряхтение после игр или прыжков — вариант нормы, беспокоиться не стоит.

Когда хрюканье — повод обратиться к ветеринару

Если кошка хрюкает во время дыхания

Если питомец хрюкает не только при движении, но и во время спокойного дыхания, это может говорить о проблемах с дыхательной системой. Особенно важно насторожиться, если появляются:

Хрипы

Свистящие звуки

Насморк или затруднённое дыхание

Если у кошки лишний вес

Ожирение может стать причиной хрюкающего дыхания. Лишний вес оказывает давление на органы, затрудняя дыхание. Это тревожный сигнал: ожирение у кошек может привести к артриту, диабету и проблемам с сердцем.

Если кошка издаёт странные звуки при поглаживании

Если питомец хрюкает или кряхтит, когда его гладят, возможно, у него болевые ощущения. Осмотрите кожу на наличие ран, воспалений или припухлостей. Если кошка проявляет агрессию или явно испытывает дискомфорт — лучше показать её ветеринару.

Хрюканье у кошек — это не всегда тревожный знак, но если оно сопровождается странным дыханием, лишним весом или болезненными ощущениями, игнорировать проблему нельзя. Внимательное отношение к питомцу поможет вовремя заметить возможные проблемы со здоровьем!

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



