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Хрюканье у кошек – просто забавный звук или опасный симптом

2:12
Зоосфера

Кошки известны своим разнообразием звуков — от мурлыканья до мяуканья, но иногда владельцы замечают нечто странное: питомец начинает хрюкать. Это может выглядеть забавно, но всегда ли такие звуки безобидны?

Кошка
Фото: https://www.freepik.com by wirestock
Кошка

Когда хрюканье — это норма

Некоторые кошки издают хрюкающие звуки во время игр, прыжков или активного передвижения. Это своего рода выражение эмоций, похожее на мурлыканье. Факторы, влияющие на такие звуки:

  • Порода (например, у короткомордых кошек — персов, экзотов — это встречается чаще)
  • Возраст (пожилые коты могут издавать необычные звуки из-за изменения дыхания)
  • Вес (чем полнее кот, тем больше вероятность появления хрюканья после активности)

Лёгкое кряхтение после игр или прыжков — вариант нормы, беспокоиться не стоит.

Когда хрюканье — повод обратиться к ветеринару

Если кошка хрюкает во время дыхания
Если питомец хрюкает не только при движении, но и во время спокойного дыхания, это может говорить о проблемах с дыхательной системой. Особенно важно насторожиться, если появляются:

  • Хрипы
  • Свистящие звуки
  • Насморк или затруднённое дыхание

Если у кошки лишний вес
Ожирение может стать причиной хрюкающего дыхания. Лишний вес оказывает давление на органы, затрудняя дыхание. Это тревожный сигнал: ожирение у кошек может привести к артриту, диабету и проблемам с сердцем.

Если кошка издаёт странные звуки при поглаживании
Если питомец хрюкает или кряхтит, когда его гладят, возможно, у него болевые ощущения. Осмотрите кожу на наличие ран, воспалений или припухлостей. Если кошка проявляет агрессию или явно испытывает дискомфорт — лучше показать её ветеринару.

Хрюканье у кошек — это не всегда тревожный знак, но если оно сопровождается странным дыханием, лишним весом или болезненными ощущениями, игнорировать проблему нельзя. Внимательное отношение к питомцу поможет вовремя заметить возможные проблемы со здоровьем!

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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