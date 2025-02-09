Как узнать, что кошка к вам равнодушна – 5 главных признаков

1:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки — своенравные создания, и порой даже многолетняя жизнь с хозяином не гарантирует их любви и привязанности. Иногда питомец остаётся равнодушным к человеку, но как это распознать? Обратите внимание на эти важные сигналы!

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка обнимает кошку

1. Кошка не встречает вас дома

Если питомец игнорирует ваше возвращение и даже не поднимает голову, когда вы заходите в квартиру, это может говорить о его равнодушии. Любящие кошки часто выбегают к двери или хотя бы подают признаки внимания.

2. Отсутствие тактильного контакта

Кошки не любят, когда их заставляют обниматься, но если питомец полностью избегает ласки, не даёт себя погладить и старается держаться на расстоянии, это явный сигнал — доверия нет.

3. Нет "медленных морганий"

Кошки, испытывающие любовь и доверие, часто медленно моргают, когда смотрят на хозяина. Это своеобразный "поцелуй глазами". Если питомец никогда так не делает — возможно, он вас просто не воспринимает близким существом.

4. Кошка не приносит "добычу"

Когда кошка приносит вам игрушку или даже добытого насекомого, это жест привязанности. Если питомец никогда не пытается поделиться с вами "трофеями", значит, он не воспринимает вас членом своей "стаи".

5. Нет ревности к другим животным

Любящие кошки часто проявляют ревность, если хозяин гладит других питомцев. Если ваш пушистый друг совершенно спокоен к вашему вниманию к другим животным, это может означать, что он не считает вас значимым существом.

Что делать, если кошка не проявляет любви?

Если хотите завоевать доверие кошки, не навязывайтесь, будьте терпеливы, предлагайте угощения и играйте с ней. Главное — создать комфортные условия, и со временем питомец может изменить своё отношение.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

