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Хотите завести сфинкса? Узнайте, какие сложности вас ждут

3:34
Зоосфера

Сфинксы — необычная порода кошек, которая не оставляет равнодушными ни одного любителя животных. Их экзотическая внешность, полное отсутствие шерсти (на самом деле — едва заметный пушок) и дружелюбный характер делают этих питомцев особенно популярными. Однако уход за ними требует особого внимания. Что важно знать будущему владельцу?

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Фото: flickr.com by Nickolas Titkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
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3 главных особенности сфинксов

1. Проблемы с терморегуляцией
Сфинксы имеют температуру тела около 38°C, но из-за отсутствия шерсти они быстро теряют тепло. В холодное время года они мёрзнут, поэтому им покупают или шьют специальные кофты и свитера. Без одежды питомец может замёрзнуть, начнёт искать тёплые места или даже заберётся под одеяло к хозяину.

Однако и солнце для них — опасность. В жаркую погоду сфинксы могут получить солнечные ожоги. Поэтому не стоит оставлять их на солнце надолго.

Также из-за активного теплообмена они тратят больше энергии, чем другие кошки, поэтому нуждаются в калорийном питании и частых играх.

2. У сфинксов нет ресниц
Эта особенность делает их глаза уязвимыми. Чтобы защититься от пыли и грязи, их организм выделяет большое количество слёзного секрета. Иногда кажется, что сфинкс "плачет", но это естественный процесс.

Однако из-за обильных выделений на воздухе образуются коричневые следы у глаз. Их нужно регулярно удалять мягким ватным диском, смоченным в тёплой кипячёной воде или специальном лосьоне. Если выделения стали серыми, жёлтыми или мутными, необходимо срочно обратиться к ветеринару.

3. Выделение кожного секрета
Отсутствие шерсти компенсируется активной работой сальных желез. Кожа сфинксов выделяет большое количество секрета, который может оставлять следы на мебели и одежде. Если его не смывать, могут появиться прыщи и высыпания.

Поэтому этих кошек необходимо регулярно купать. Частота зависит от интенсивности загрязнения:

  • Обычно — раз в неделю.
  • При слабой выработке секрета — 1-2 раза в месяц.
  • Летом — чаще, чем зимой.

Купать сфинксов нужно только в тёплой воде (37°C) и со специальным шампунем. Обычные средства могут вызвать раздражение и сухость кожи.

Основные правила ухода за сфинксом

  • Чистка ушей. Из-за отсутствия шерсти внутри ушной раковины накапливается сера, поэтому уши нужно регулярно чистить ватным диском с лосьоном. Ватные палочки запрещены, так как они могут травмировать ухо.
  • Гигиена глаз. Убирать выделения ватным диском, смоченным в тёплой кипячёной воде. Если появились признаки воспаления — срочно к ветеринару.
  • Питание. Из-за высокой теплоотдачи сфинксы едят больше, чем другие кошки. Их рацион должен быть сбалансированным и насыщенным белками и жирами.
  • Игры и активность. Эти кошки энергичны, любят играть и требуют внимания. Поэтому с ними нужно проводить много времени.

Теперь, зная особенности ухода за сфинксом, каждый владелец сможет создать комфортные условия для своего необычного питомца!

Уточнения

Сфинкс (др.-греч. Σφίγξ, Σφιγγός, сфинга, собств. "душительница" — переосмысление древнеегипетского названия сфинкса "шепсес анх" — "живой образ") — зооморфное мифическое существо.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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