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Вот почему ваша кошка ленится – и как это исправить

2:26
Зоосфера

С возрастом домашние животные становятся менее подвижными. Некоторые кошки по своей природе не особо активны, но малоподвижный образ жизни может привести к ожирению и проблемам со здоровьем. Как же пробудить в питомце интерес к играм? Всё просто — нужно правильно подобрать развлечение, которое разожжёт его природные инстинкты!

Усы кошки
Фото: Wikipedia by Moyan Brenn, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Усы кошки

1. "Поймай добычу" — охота в домашних условиях

Двигающиеся предметы моментально пробуждают охотничий инстинкт. Это может быть катающийся по полу мячик, бумажный фантик на верёвке или обычная палка. Даже самая ленивая кошка не устоит перед таким вызовом — инстинкты подскажут ей, что добычу нужно поймать!

2. "Прыгай высоко" — любовь к высоте

Кошки обожают забираться на возвышенности. Когтеточки, специальные кошачьи комплексы или даже просто стопка коробок — всё это станет отличным стимулом для активных прыжков и лазанья. Такое поведение связано с природным инстинктом безопасности: на высоте кошка чувствует себя защищённой.

3. "Охота за едой" — игра с запахами

Почему бы не превратить кормление в игру? Можно спрятать лакомство в разных уголках дома или подвесить кусочек еды на верёвку — кошке придётся хорошенько постараться, чтобы его достать. Это не только развлечёт питомца, но и заставит его использовать природное обоняние.

4. "Бей меня" — боксёрские навыки кота

Многие кошки любят бороться с руками хозяина, но лучше не поощрять такие забавы — царапины обеспечены. Вместо этого предложите питомцу мягкую игрушку или старую тапку, которую он сможет пинать задними лапами. Такое развлечение поможет кошке выплеснуть накопившуюся энергию.

5. "Укради, если сможешь" — игра с любимыми вещами

Кошки обожают воровать мелкие предметы: ручки, резинки, тюбики. Они с удовольствием таскают их по дому, превращая в игрушки. Главное — следить, чтобы в лапы питомца не попали опасные вещи, которые он может проглотить.

Вывод

Если кошка ленится, не стоит просто наблюдать, как она целый день дремлет. Включите её в игру — и увидите, с каким азартом она будет охотиться, прыгать и исследовать новое!

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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