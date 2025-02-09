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Кричите на кошку? Это вызовет неожиданные последствия

1:31
Зоосфера

Кошки прекрасно чувствуют эмоции человека. Им достаточно услышать интонацию голоса, чтобы понять настроение хозяина. Поэтому терпение и спокойствие — ключевые принципы в общении с питомцем. Но что же происходит, если на кошку кричать?

Кот на подоконнике
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кот на подоконнике

Какие последствия у крика на кошку?

1. Страх и стресс
Резкие звуки пугают животное, заставляют его нервничать и прятаться. Если стресс становится постоянным, кошка может потерять чувство безопасности и избегать контактов с хозяином.

2. Появление скрытой агрессии
Испуганное животное может мстить. Например, переворачивать вещи, кусать растения, сбрасывать предметы со стола.

3. Территориальные метки
Некоторые кошки начинают "метить" территорию. Это не просто неприятность для владельца — так питомец пытается избавиться от запаха хозяина, который стал для него источником страха.

4. Открытая агрессия
Если стресс сильный, кошка может начать кусаться и царапаться. Это не проявление характера, а защитная реакция животного, которое чувствует угрозу.

Что делать, если кошка провинилась?

Если питомец сделал что-то нежелательное, лучше не кричать, а использовать строгий, но спокойный голос. Важно показывать кошке границы, но без грубости — тогда она будет доверять вам и вести себя лучше.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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