Как бороться с кошачьей линькой, чтобы в доме было меньше шерсти

1:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Сезонная линька кошек — явление естественное, но иногда она затягивается и превращается в настоящую проблему. Шерсть оказывается повсюду: на мебели, коврах, одежде и даже в стиральной машине. Вычесывание помогает, но не всегда решает проблему. Что же делать, если кошка линяет круглый год?

Фото: Wikipedia by LeaK, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Хвост кошки

Когда у кошек начинается линька

Обычно смена шерсти у питомцев совпадает с переходом от одного сезона к другому. Однако интенсивность этого процесса зависит от многих факторов:

Породы (у длинношерстных кошек линька проходит дольше)

(у длинношерстных кошек линька проходит дольше) Возраст (чем старше кошка, тем медленнее обновляется шерсть)

(чем старше кошка, тем медленнее обновляется шерсть) Общее состояние здоровья

Качество ухода и питания

Как помочь кошке во время линьки

1. Регулярное вычесывание

Это основной способ борьбы с шерстью в доме. Лучше всего использовать специальные фурминаторы и массажные щётки.

2. Купание с правильным шампунем

Мытьё кошки с использованием специальных шампуней помогает удалить отмершие волоски и уменьшить линьку.

3. Контроль питания

Если шерсть выпадает слишком сильно, стоит пересмотреть рацион. Корм должен содержать жирные кислоты Омега-3 и Омега-6, которые укрепляют шерсть и кожу питомца.

4. Ветеринарная консультация

Иногда длительная линька связана с проблемами со здоровьем. В таких случаях стоит показать питомца ветеринару и сдать анализы, чтобы исключить гормональные нарушения, аллергию или дефицит витаминов.

Решить проблему можно только комплексно: регулярный уход, правильное питание и, при необходимости, консультация специалиста. Тогда даже в сезон линьки шерсти в доме будет гораздо меньше!

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

