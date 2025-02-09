Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Без России: Зеленский рассказал, как Украина может обеспечить Европу газом
Ждут торговую войну? Золотые слитки забирают из банка Англии
Не дайте погоде испортить вам день: какой питьевой режим спасёт метеозависимых
Удивительный способ накачать ноги без штанги и гантелей: результат удивит
Они не враги: секрет дружбы кошек и собак
Почему Кальяри — идеальное место для вашего первого визита в Сардинию
Если еда — это искусство, то этот рецепт карбонары — настоящий шедевр
Космическая рулетка: шанс падения астероида на Землю вырос — учёные обеспокоены
Не всходят? Значит, что-то забыли: пять способов заставить семена прорасти

Как бороться с кошачьей линькой, чтобы в доме было меньше шерсти

1:54
Зоосфера

Сезонная линька кошек — явление естественное, но иногда она затягивается и превращается в настоящую проблему. Шерсть оказывается повсюду: на мебели, коврах, одежде и даже в стиральной машине. Вычесывание помогает, но не всегда решает проблему. Что же делать, если кошка линяет круглый год?

Хвост кошки
Фото: Wikipedia by LeaK, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Хвост кошки

Когда у кошек начинается линька

Обычно смена шерсти у питомцев совпадает с переходом от одного сезона к другому. Однако интенсивность этого процесса зависит от многих факторов:

  • Породы (у длинношерстных кошек линька проходит дольше)
  • Возраст (чем старше кошка, тем медленнее обновляется шерсть)
  • Общее состояние здоровья
  • Качество ухода и питания

Как помочь кошке во время линьки

1. Регулярное вычесывание
Это основной способ борьбы с шерстью в доме. Лучше всего использовать специальные фурминаторы и массажные щётки.

2. Купание с правильным шампунем
Мытьё кошки с использованием специальных шампуней помогает удалить отмершие волоски и уменьшить линьку.

3. Контроль питания
Если шерсть выпадает слишком сильно, стоит пересмотреть рацион. Корм должен содержать жирные кислоты Омега-3 и Омега-6, которые укрепляют шерсть и кожу питомца.

4. Ветеринарная консультация
Иногда длительная линька связана с проблемами со здоровьем. В таких случаях стоит показать питомца ветеринару и сдать анализы, чтобы исключить гормональные нарушения, аллергию или дефицит витаминов.

Решить проблему можно только комплексно: регулярный уход, правильное питание и, при необходимости, консультация специалиста. Тогда даже в сезон линьки шерсти в доме будет гораздо меньше!

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Не спешите паниковать: рассказываем, что делать, если сотрудник ГИБДД не отдаёт ваши документы
Авто
Не спешите паниковать: рассказываем, что делать, если сотрудник ГИБДД не отдаёт ваши документы Аудио 
Что сулит 2025 год Козерогам и Рыбам? Прогноз Тамары Глобы
Гороскопы и предсказания
Что сулит 2025 год Козерогам и Рыбам? Прогноз Тамары Глобы Аудио 
Лонг блэк: что за новый кофе, который уже стал хитом?
Еда и рецепты
Лонг блэк: что за новый кофе, который уже стал хитом? Аудио 
Популярное
Глушить или ждать? Как поступать, когда вентилятор охлаждения не останавливается

Узнайте, можно ли глушить двигатель, если вентилятор охлаждения продолжает работать, и в каких ситуациях стоит дать мотору остыть перед выключением.

Глушить или ждать? Как поступать, когда вентилятор охлаждения не останавливается
Воздушные проблемы: почему авиакомпании отказываются от Airbus
Воздушные проблемы: почему авиакомпании отказываются от Airbus
Где логика? Ошибки и несоответствия в 12-м сезоне «Склифосовского»
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет
Сводка с фронта: разговор Путина и Трампа состоялся, армия России наступает на Купянск Дмитрий Плотников Многочасовые звонки без экскурса о печенегах: Трамп и Путин решают судьбу Украины Олег Володин Почём США через USAID купили псевдодемократию на Украине? Юрий Бочаров
Вы сами отправляете лук в стрелку: исправляем главные ошибки посадки
Астероид Бенну всё ближе — его столкновение может изменить климат и стереть целые города
Как кошка выбирает любимого человека для сна — научное объяснение
Как кошка выбирает любимого человека для сна — научное объяснение
Последние материалы
Если еда — это искусство, то этот рецепт карбонары — настоящий шедевр
Космическая рулетка: шанс падения астероида на Землю вырос — учёные обеспокоены
Не всходят? Значит, что-то забыли: пять способов заставить семена прорасти
Сводка с фронта: разговор Путина и Трампа состоялся, армия России наступает на Купянск
6 знаков, которые стареют с грацией — открываем секреты красоты по гороскопу
Многочасовые звонки без экскурса о печенегах: Трамп и Путин решают судьбу Украины
Котлеты из магазина могут быть полезными: обратите внимание на этот признак
Моете голову каждый день? Эти советы помогут продлить свежесть волос
Едем на красный, разгоняемся до 133 км/ч — какие нарушения встречаются чаще
Снижение жира в печени на 7%: результаты клинического исследования каму-каму
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.