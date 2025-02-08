Собака не хочет с вами дружить: возможно, причина вас удивит

Считается, что если собака не сразу идет на контакт с человеком, то у него, возможно, есть дурные намерения. Однако на самом деле четвероногие друзья руководствуются своими правилами при выборе, кому доверять.
Мнение о том, что собака чувствует плохого человека, является заблуждением.
На самом деле на восприятие животного влияют:
Таким образом, собака не оценивает людей с точки зрения "хороший — плохой", а скорее ориентируется на их поведение и запахи. Чтобы завоевать доверие животного, важно вести себя спокойно, предсказуемо и учитывать его чувствительность к окружающему миру.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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