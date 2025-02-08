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Собака не хочет с вами дружить: возможно, причина вас удивит

1:24
Зоосфера » Собаки

Считается, что если собака не сразу идет на контакт с человеком, то у него, возможно, есть дурные намерения. Однако на самом деле четвероногие друзья руководствуются своими правилами при выборе, кому доверять.

Что влияет на решение собаки

Мнение о том, что собака чувствует плохого человека, является заблуждением.

На самом деле на восприятие животного влияют:

  • Обоняние. Нос собаки способен улавливать мельчайшие запахи, которые человек даже не замечает.
  • Поведение и мимика. Резкие жесты, излишняя жестикуляция и непредсказуемость могут отпугнуть питомца.
  • Запахи. Четвероногие часто недолюбливают людей, пахнущих резким парфюмом или алкоголем.
  • Интонация и голос. Собаки чутко реагируют на изменения тембра голоса, определяя по нему настроение человека.
  • Эмоциональный фон. Если человек испытывает страх, агрессию или беспокойство, питомец это чувствует и может насторожиться.

Таким образом, собака не оценивает людей с точки зрения "хороший — плохой", а скорее ориентируется на их поведение и запахи. Чтобы завоевать доверие животного, важно вести себя спокойно, предсказуемо и учитывать его чувствительность к окружающему миру.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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