Меню для собак мелких пород: вашим четвероногим любимчикам точно понравится!

Ветеринарный врач сети ветеринарных клиник Татьяна Гольнева рассказала NewsInfo. Ru, какой рацион питания должен быть у собачек мелких пород, например таких как русский той.

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Потребности этой породы в питательных веществах могут значительно варьироваться в зависимости от возраста и других условий.

Гольнева отметила, что щенкам до года необходимо больше белка, калорий и кальция.

"Мелкие породы, такие как русский той, могут дольше оставаться в стадии щенков, что необходимо иметь в виду при планировании их питания. Взрослые собаки этих пород требуют высококачественных добавок, таких как хондроитин и глюкозамин, чтобы поддерживать здоровье суставов", — уточнила ветеринар.

Татьяна добавила, что для составления рациона рекомендуется обращаться к ветеринарным диетологам, которые могут разработать индивидуальные планы питания с учетом особенностей каждой собаки.

Многие профессионалы сходятся во мнении, что промышленный корм является наиболее предпочтительным вариантом. Эти корма специально разработаны для разных возрастных категорий и размеров собак, обеспечивая необходимый баланс питательных веществ и минимизируя риск кормления некомпетентно, добавила она.

"Сухой корм и чистая вода — это идеальный выбор для поддержания здоровья собаки", — считает Гольнева.

Эксперт добавила, что собак необходимо регулярно обследовать у ветеринара и быть внимательным к потребностям, чтобы избежать проблем, связанных с неправильным питанием.

Уточнения

Поро́да соба́к — совокупность внешне подобных друг другу собак (Canis familiaris), обладающих характерными особенностями, которые получены под влиянием человека, путём селекции и поддерживаются человеком, имеющих общее происхождение.



