Ошибки хозяев: как не довести собаку до агрессии

1:56 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Как понять, что собака готовится к атаке: важные сигналы

Собаки редко нападают без предупреждения. Исключение составляют лишь те, кто пережил жестокое обращение или сильный стресс. Однако в большинстве случаев животное заранее подаёт сигналы дискомфорта, предупреждая о возможной агрессии.

Фото: https://www.freepik.com Собака в наморднике

Разобраться в поведении питомца помогает "лестница" агрессии — последовательность признаков, указывающих на нарастающее напряжение.

Как собака предупреждает об агрессии

Кинолог Диана Беляева объясняет, как распознать тревожные сигналы:

Зевота или облизывание носа. Первые признаки дискомфорта. Важно учитывать контекст — зевок после сна не является тревожным.

Первые признаки дискомфорта. Важно учитывать контекст — зевок после сна не является тревожным. Отведение головы в сторону. Собака теряет интерес к взаимодействию, пытаясь избежать конфликта.

Собака теряет интерес к взаимодействию, пытаясь избежать конфликта. Поворот корпуса боком. Намёк на то, что животному нужно больше личного пространства.

Намёк на то, что животному нужно больше личного пространства. Попытка убежать или уйти. Это защитная реакция — не стоит препятствовать, если собака хочет уйти.

Это защитная реакция — не стоит препятствовать, если собака хочет уйти. Горбление спины. Означает: "Я хочу казаться меньше, не трогай меня".

Означает: "Я хочу казаться меньше, не трогай меня". Лежание на спине с открытым животом. Это жест примирения — собака пытается показать, что не представляет угрозы.

Это жест примирения — собака пытается показать, что не представляет угрозы. Замирание и пристальный взгляд. Явный признак крайнего стресса. Если объект не покидает поле зрения, собака может пропустить несколько ступеней "лестницы" агрессии и сразу атаковать.

Явный признак крайнего стресса. Если объект не покидает поле зрения, собака может пропустить несколько ступеней "лестницы" агрессии и сразу атаковать. Рычание. Последнее предупреждение — просьба увеличить дистанцию или уйти.

Как избежать конфликта

Если собака подаёт признаки тревоги, важно не провоцировать её: не приближаться, не делать резких движений и не пытаться заставить взаимодействовать. Уважение к пространству животного — залог безопасного общения.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



