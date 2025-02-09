Почему ветеринарные инсектициды несут скрытую угрозу для природы

1:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Как средства от блох убивают птиц: учёные обнаружили тревожную угрозу

Исследователи Университета Сассекса выявили опасную закономерность: токсичные инсектициды, применяемые в ветеринарии, оказываются смертельной угрозой для певчих птиц. В ходе исследования в гнёздах больших синиц были обнаружены опасные вещества, используемые для борьбы с блохами у домашних животных.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Собака на операционном столе

Какие химикаты угрожают птицам

Анализ 103 гнёзд показал тревожные результаты:

Фипронил - запрещённый в сельском хозяйстве инсектицид был найден во всех образцах.

- запрещённый в сельском хозяйстве инсектицид был найден во всех образцах. Имидаклоприд - вещество, запрещённое в ЕС с 2018 года, присутствовало в 89 % проб.

Эти химикаты могут накапливаться в окружающей среде и приводить к гибели птенцов.

Как опасные вещества попадают в природу

Учёные предполагают, что инсектициды проникают в экосистему через шерсть и кожу домашних животных после обработки. Дождевая вода смывает остатки препаратов, распространяя их в почве и водоёмах. В результате вредные вещества попадают в организм насекомых, которыми питаются птицы.

Что предлагают учёные

Специалисты призывают правительство Великобритании пересмотреть экологические риски использования инсектицидов и ограничить их применение. Владельцам домашних животных советуют проявлять осторожность, избегая частых обработок без крайней необходимости.

Исследование поднимает важный вопрос: насколько безопасны ветеринарные препараты для окружающей среды? Возможно, пришло время искать более щадящие альтернативы, которые не угрожают дикой природе.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



