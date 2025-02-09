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Ученый смоделировал падение кошки: результаты удивляют

1:53
Зоосфера

Почему кошки выживают при падении: физик построил математическую модель

Кошки знамениты своей живучестью, и случаи их выживания после падения с высоты давно вызывают удивление. Американский физик решил разобраться в этом феномене и построил математическую модель, позволяющую рассчитать поведение кошки в воздухе.

Бенгальская кошка
Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бенгальская кошка

Секрет живучести кошек

Научное издание European Journal of Physics опубликовало результаты исследования, объясняющего способность кошек выживать при падении. Физик выяснил, что успех животных зависит сразу от нескольких факторов:

  • Переворот в воздухе. Кошка использует принцип механики деформирующегося тела с переменным угловым моментом, изгибая спину и поворачиваясь в правильное положение.
  • Аэродинамическое сопротивление. Оно не даёт скорости бесконечно увеличиваться, помогая животному контролировать падение.
  • Стабильность скорости. Смоделировав падение с 32-го этажа, учёный выяснил, что максимальная скорость кошки в полёте составляет 24,5 м/с, а при снижении до 10-го этажа – 20 м/с.
  • Амортизация при приземлении. Кошачий скелет лучше поглощает удар благодаря особенностям строения костей.

Почему кошки приземляются мягче, чем люди

С точки зрения физики, способность костей «сопротивляться нагрузке» прямо пропорциональна их сечению. У кошек оно сравнительно небольшое, поэтому при падении на лапы нагрузка распределяется эффективнее, чем у более массивных существ, включая людей.

Этот феномен ещё раз подтверждает, что кошки – настоящие мастера выживания, и даже законы физики работают в их пользу.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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