Ученый смоделировал падение кошки: результаты удивляют

Кошки знамениты своей живучестью, и случаи их выживания после падения с высоты давно вызывают удивление. Американский физик решил разобраться в этом феномене и построил математическую модель, позволяющую рассчитать поведение кошки в воздухе.
Секрет живучести кошек
Научное издание European Journal of Physics опубликовало результаты исследования, объясняющего способность кошек выживать при падении. Физик выяснил, что успех животных зависит сразу от нескольких факторов:
Почему кошки приземляются мягче, чем люди
С точки зрения физики, способность костей «сопротивляться нагрузке» прямо пропорциональна их сечению. У кошек оно сравнительно небольшое, поэтому при падении на лапы нагрузка распределяется эффективнее, чем у более массивных существ, включая людей.
Этот феномен ещё раз подтверждает, что кошки – настоящие мастера выживания, и даже законы физики работают в их пользу.
Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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