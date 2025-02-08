Чем на самом деле кормить собак: важный нюанс при выборе рациона

Опытные собаководы знают: менять корм питомцу слишком часто — не лучшая идея. Однако подобрать сбалансированный рацион с первого раза удаётся не всегда. Как не ошибиться в выборе и найти действительно качественный корм, рассказал глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Что важно учитывать при выборе корма
При поиске идеального варианта эксперт советует обратить внимание на три ключевых момента:
Каким должен быть состав
Рекомендуется внимательно изучить, как производитель обозначает ингредиенты. Хороший корм отличается тем, что содержит конкретные мясные компоненты: сердце, печень, рубец и т. д., а не просто "мясные субпродукты".
Также эксперт напоминает, что ингредиенты в составе всегда указываются в порядке убывания их доли. Последними идут те компоненты, доля которых составляет менее 0,1 %.
Что должно быть в составе:
А вот продукции, в которой много красителей, ароматизаторов и консервантов, лучше избегать. Такие добавки не только бесполезны, но и могут навредить здоровью питомца.
Качество корма — залог здоровья собаки
Выбирая корм для питомца, важно учитывать не только бренд и рекламу, но и его фактический состав. Чем подробнее он расписан и чем больше натуральных ингредиентов, тем выше вероятность, что собака получит полноценное и сбалансированное питание.
Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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