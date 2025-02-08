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Чем на самом деле кормить собак: важный нюанс при выборе рациона

Зоосфера

Как выбрать корм для собаки: главный признак, о котором забывают

Опытные собаководы знают: менять корм питомцу слишком часто — не лучшая идея. Однако подобрать сбалансированный рацион с первого раза удаётся не всегда. Как не ошибиться в выборе и найти действительно качественный корм, рассказал глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Сухой корм
Фото: flickr. com by Anne Hornyak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Сухой корм

Что важно учитывать при выборе корма

При поиске идеального варианта эксперт советует обратить внимание на три ключевых момента:

  • Производитель и состав. Узнайте, какой репутацией пользуется торговая марка, изучите состав и прочитайте мнения специалистов.
  • Потребности собаки. Важно учитывать возраст, породу, уровень активности, состояние здоровья, пол и даже темперамент питомца.
  • Детальная информация. Качественный продукт всегда имеет максимально развёрнутое описание состава без размытых формулировок.

Каким должен быть состав

Рекомендуется внимательно изучить, как производитель обозначает ингредиенты. Хороший корм отличается тем, что содержит конкретные мясные компоненты: сердце, печень, рубец и т. д., а не просто "мясные субпродукты".

Также эксперт напоминает, что ингредиенты в составе всегда указываются в порядке убывания их доли. Последними идут те компоненты, доля которых составляет менее 0,1 %.

Что должно быть в составе:

  • Животные белки.
  • Клетчатка.
  • Жиры.
  • Витамины и минералы.

А вот продукции, в которой много красителей, ароматизаторов и консервантов, лучше избегать. Такие добавки не только бесполезны, но и могут навредить здоровью питомца.

Качество корма — залог здоровья собаки

Выбирая корм для питомца, важно учитывать не только бренд и рекламу, но и его фактический состав. Чем подробнее он расписан и чем больше натуральных ингредиентов, тем выше вероятность, что собака получит полноценное и сбалансированное питание.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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