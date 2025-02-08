Признаки избыточного веса у собаки, которые нельзя пропустить

1:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Как понять, что у собаки лишний вес: самые явные признаки

Многие владельцы собак могут не замечать, что их питомцы набрали лишний вес. На первый взгляд, кажется, что все в порядке, но важно следить за признаками, которые могут указать на проблему.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Две собаки

Как проверить, есть ли у собаки лишний вес

Чтобы узнать, не страдает ли ваш питомец от избыточной массы тела, сделайте несколько простых тестов.

Проверьте рёбра. Положите ладони на бок собаки. Если при лёгком нажиме ребра плохо ощущаются или совсем не прощупываются, это может быть признаком лишнего веса. Посмотрите на талию. У собак с лишним весом линия талии становится менее выраженной или вообще исчезает. Это также тревожный знак. Обратите внимание на активность. Если питомец стал быстро уставать, у него появилась одышка или его движения стали медленными, стоит задуматься о том, чтобы проверить вес у ветеринара. Настроение и сонливость. Питомец, который набрал вес, может стать менее активным, у него может быть плохое настроение и повышенная сонливость. Эти симптомы также могут быть следствием избыточного веса. Ошейник стал маловат. Если вы вдруг заметили, что размер ошейника стал слишком тесным, это ещё один сигнал, что пёс набрал лишние килограммы.

Что делать, если есть подозрения

Если хотя бы один из этих признаков присутствует, обратитесь к ветеринару для подтверждения или опровержения своих опасений. В случае лишнего веса специалист подскажет, как изменить рацион вашего питомца и порекомендует подходящий план физической активности. Регулярные прогулки и упражнения помогут вернуть питомца в форму.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



