Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Анна Семенович изящно поставила на место раскритиковавшую её Алёну Водонаеву
Почему каланхоэ не хочет цвести? Названы основные причины, которые легко можно устранить
В Солнечной системе есть планета с органикой — и это не Земля: как она её получила
Весна 2025: какие тренды в верхней одежде нельзя пропустить
Совместное путешествие: как не разрушить отношения за одну поездку
Силовые тренировки и белок: эта 39-летняя женщина скинула 35 кг и начала новую жизнь
Воздушные проблемы: почему авиакомпании отказываются от Airbus
Фильм «Дорогой Вилли»: Конкин, Маковецкий и Кяро на одной площадке
Цены на жильё бизнес-класса в 2025 году: стоит ли покупать сейчас или подождать

Как дверь превращается в территорию для кошки: психологический аспект

2:37
Зоосфера

Почему кот сидит у двери: разгадываем кошачьи инстинкты

Задумывались ли вы, почему ваш кот так часто и так настойчиво сидит у закрытой двери? Это поведение — не просто каприз или случайность. На самом деле, за ним скрываются глубокие инстинкты и поведенческие особенности, унаследованные от диких предков.

Кошка породы невская маскарадная
Фото: https://www.freepik.com by timolina
Кошка породы невская маскарадная

Инстинкты, унаследованные от предков

Далёкие предки домашних кошек всегда контролировали входы и выходы из своих укрытий. Это было связано с выживанием - только так они могли обеспечить себе безопасность и контролировать свою территорию. Современные домашние питомцы не утратили эту важную привычку и продолжают следить за дверями, воспринимая их как важную границу между различными зонами.

Дверь как социальный элемент

Для кошек двери — это не просто преграды. Это элемент их социального взаимодействия. Питомец, сидя у входа, может следить за всеми, кто входит и выходит, и быть в курсе событий в доме. Даже самые независимые коты хотят быть в центре семейных дел, и наблюдение за дверью помогает им сохранять контроль над происходящим.

Как дверь становится территорией

В природе кошки всегда метят свою территорию, и дверь — не исключение. Питомцы часто трутся о дверные косяки, оставляя свои феромоны, тем самым обозначая пространство как принадлежащее им. Таким образом, дверь становится не просто барьером, а важным элементом в их "картине мира".

Поведение в зависимости от темперамента

Зависит от характера кота и его активность у дверей. Например:

  • Активные питомцы могут часто проситься наружу.
  • Спокойные коты предпочитают часами сидеть, наблюдая за происходящим.
  • Общительные кошки используют двери как место для встреч с хозяевами.
  • Независимые животные контролируют территорию, оставаясь на расстоянии.

Интересно, что наблюдения показывают: утром коты часто ждут своих хозяев, а вечером — провожают их. Ночью же многие кошки становятся настоящими стражами, следуя своим инстинктам ночных охотников.

Высокий интеллект кошки

Привычка сидеть у двери также может свидетельствовать о высоком интеллекте вашего питомца. Умные кошки быстро понимают, что дверь соединяет их с внешним миром и другими частями квартиры. Они осознают, что самые интересные события часто происходят именно там, где люди приходят и уходят.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
5 лучших автомобилей для дачников – вместительность, проходимость, бюджет
Авто
5 лучших автомобилей для дачников – вместительность, проходимость, бюджет Аудио 
Внучка 90-летней Алисы Фрейндлих раскрыла состояние артистки, жаловавшейся на здоровье
Российский шоу-бизнес
Внучка 90-летней Алисы Фрейндлих раскрыла состояние артистки, жаловавшейся на здоровье Аудио 
Как правильно сажать арбузы и дыни, чтобы собрать богатый урожай
Садоводство, цветоводство
Как правильно сажать арбузы и дыни, чтобы собрать богатый урожай Аудио 
Популярное
Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь

Astron Aerospace представила роторный двигатель H2Starfire на водороде с КПД 60%. Узнайте, как инновационная конструкция без поршней может изменить будущее автомобильных технологий.

Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь
Жирность масла: 82,5 % – не золотой стандарт, а распространённое заблуждение
Жирность масла: 82,5 % – не золотой стандарт, а распространённое заблуждение
Германия разработала хитрую стратегию покупки газа в России
Как превратить сухие пятки в бархат? Простые секреты увлажнения
На вкус и цвет. Автомобильные жидкости под микроскопом Дмитрий Плотников Почём США через USAID купили псевдодемократию на Украине? Юрий Бочаров Востоковед Лунев рассказал, почему обостряется конфликт по катастрофе самолёта Azerbaijan Airlines Любовь Степушова
Луна удаляется от Земли: как это изменяет продолжительность суток
Серьги, которые точно не в тренде в 2025 году
Верховный Суд поставил точку: теперь поворачивающие налево не виноваты по умолчанию
Верховный Суд поставил точку: теперь поворачивающие налево не виноваты по умолчанию
Последние материалы
Базовое платье для работы, отдыха и вечеринок: как найти идеальный вариант
Февральские выходные 8-9-го принесут перемены: гороскоп для всех знаков
Этот ферментированный продукт: секрет здорового кишечника и лёгкой менопаузы
Хочешь сжечь больше жира? Названо лучшее время суток для тренировок
Где роскошь? Плесень и разруха вместо былого величия замка Пугачевой
Мясо тает во рту: хитрость с маринадом, которую используют шеф-повара
Ошибка садоводов: почему без весенней подкормки малина даёт мало плодов
Какой шанс, что в ваш самолёт попадёт обломок ракеты? Исследование даёт неожиданный ответ
Брюс Уиллис теряет память и речь: семья актера борется за него
Корица — не только для выпечки: неожиданный способ защиты урожая, о котором мало кто знает
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.