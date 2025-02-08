Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вдова Владимира Лёвкина раскрыла, чувствовал ли артист приближение смерти
Ольга Серябкина раскрыла увлечение трёхлетнего сына Луки
Лонг блэк: что за новый кофе, который уже стал хитом?
9 фраз, после которых даже самый строгий инспектор станет вежливее
Блейк Лайвли не получила приглашения на важное мероприятие на фоне скандала с Джастином Бальдони
Шелушение кожи рук? Вот что действительно помогает
В Финском заливе поврежден российский кабель: ремонт в процессе
Россия сохранила статус второго экспортёра удобрений в США
Преобразите свой интерьер: 10 нестандартных идей для дизайна потолка

Кошка регулярно запрыгивает на стол? Возможно, вы совершаете эту ошибку

2:17
Зоосфера

Каждый хозяин хоть раз сталкивался с ситуацией, когда кошка забирается на стол, несмотря на все запреты. Одни питомцы делают это ради любопытства, другие — в поисках еды. Но почему стол так притягивает пушистых нарушителей? Давайте разберёмся.

Кот ворует хлеб
Фото: openverse.org by pictalogue, https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/
Кот ворует хлеб

Главная причина — еда

Кошки обладают невероятно чутким обонянием. Даже если еда уже убрана, остаточные запахи могут быть для них настолько привлекательны, что питомец не сможет устоять перед проверкой стола. Это особенно актуально, если у вас привычка оставлять крошки или недоеденные кусочки еды.

Если кошка регулярно пытается "раздобыть" что-то со стола, стоит задуматься: получает ли она достаточно питания? Возможно, порции слишком маленькие, или в рационе не хватает нужных элементов, и животное пытается восполнить этот дефицит самостоятельно.

Любопытство и охотничьи инстинкты

Кошки — прирождённые охотники и исследователи. Для них любое возвышенное место — это отличная наблюдательная точка. Стол — одно из самых удобных мест, с которого можно следить за происходящим в доме, особенно если питомец видит, что там регулярно что-то появляется.

Привычка и поощрение

Если когда-то кошка получила что-то вкусное со стола, она запомнит это и будет проверять снова и снова. Даже если вы не подкармливаете питомца специально, он мог однажды найти что-то интересное на поверхности, и теперь стол ассоциируется у него с наградой.

Как отучить кошку забираться на стол?

  • Следите за рационом. Корм должен быть сбалансированным и удовлетворять потребности питомца.
  • Не оставляйте на столе еду. Чем меньше запахов, тем меньше соблазна.
  • Используйте отпугивающие методы. Двусторонний скотч, фольга или цитрусовые запахи могут отбить у кошки желание прыгать на стол.
  • Не поощряйте плохое поведение. Если питомец получил со стола лакомство, он запомнит это и будет повторять попытки.

Некоторые кошки настолько настойчивы, что даже воспитательные меры не работают. В таком случае остаётся лишь проявить терпение и последовательно придерживаться правил.

Уточнения

Стол — предмет мебели, имеющий приподнятую горизонтальную или наклонную поверхность и предназначенный для размещения предметов, выполнения работ, принятия пищи, игр, рисования, обучения и другой деятельности.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Деми Мур объяснила еженедельные визиты к больному Брюсу Уиллису: жизнь после развода есть
Зарубежный
Деми Мур объяснила еженедельные визиты к больному Брюсу Уиллису: жизнь после развода есть Аудио 
Хотите избавиться от лишнего веса? Замените сладости на эти продукты
Еда и рецепты
Хотите избавиться от лишнего веса? Замените сладости на эти продукты Аудио 
Эти кусты защитят сад лучше любого химиката: вот в чём их сила
Садоводство, цветоводство
Эти кусты защитят сад лучше любого химиката: вот в чём их сила Аудио 
Популярное
Как превратить сухие пятки в бархат? Простые секреты увлажнения

Увлажнение кожи пяток — важный этап ухода за ногами, особенно если кожа становится сухой и грубой.

Как превратить сухие пятки в бархат? Простые секреты увлажнения
Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь
Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь
Германия разработала хитрую стратегию покупки газа в России
Жирность масла: 82,5 % – не золотой стандарт, а распространённое заблуждение
Комплексы Patriot. Как российская армия почти обнулила американскую ПВО Украины Дмитрий Плотников Почём США через USAID купили псевдодемократию на Украине? Юрий Бочаров Востоковед Лунев рассказал, почему обостряется конфликт по катастрофе самолёта Azerbaijan Airlines Любовь Степушова
Баста назвал имя актрисы, которую считает идеалом красоты
Деми Мур объяснила еженедельные визиты к больному Брюсу Уиллису: жизнь после развода есть
Луна удаляется от Земли: как это изменяет продолжительность суток
Луна удаляется от Земли: как это изменяет продолжительность суток
Последние материалы
Ольга Серябкина раскрыла увлечение трёхлетнего сына Луки
9 фраз, после которых даже самый строгий инспектор станет вежливее
Блейк Лайвли не получила приглашения на важное мероприятие на фоне скандала с Джастином Бальдони
Кошка регулярно запрыгивает на стол? Возможно, вы совершаете эту ошибку
Шелушение кожи рук? Вот что действительно помогает
В Финском заливе поврежден российский кабель: ремонт в процессе
Россия сохранила статус второго экспортёра удобрений в США
Преобразите свой интерьер: 10 нестандартных идей для дизайна потолка
Чичерина предложила способ честного отбора участников на Интервидение: время фальшивых артистов пора заканчивать
Почему домашний вольер полезен для щенка: важные моменты, о которых нужно знать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.