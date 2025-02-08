Кошка регулярно запрыгивает на стол? Возможно, вы совершаете эту ошибку

2:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Каждый хозяин хоть раз сталкивался с ситуацией, когда кошка забирается на стол, несмотря на все запреты. Одни питомцы делают это ради любопытства, другие — в поисках еды. Но почему стол так притягивает пушистых нарушителей? Давайте разберёмся.

Фото: openverse.org by pictalogue, https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/ Кот ворует хлеб

Главная причина — еда

Кошки обладают невероятно чутким обонянием. Даже если еда уже убрана, остаточные запахи могут быть для них настолько привлекательны, что питомец не сможет устоять перед проверкой стола. Это особенно актуально, если у вас привычка оставлять крошки или недоеденные кусочки еды.

Если кошка регулярно пытается "раздобыть" что-то со стола, стоит задуматься: получает ли она достаточно питания? Возможно, порции слишком маленькие, или в рационе не хватает нужных элементов, и животное пытается восполнить этот дефицит самостоятельно.

Любопытство и охотничьи инстинкты

Кошки — прирождённые охотники и исследователи. Для них любое возвышенное место — это отличная наблюдательная точка. Стол — одно из самых удобных мест, с которого можно следить за происходящим в доме, особенно если питомец видит, что там регулярно что-то появляется.

Привычка и поощрение

Если когда-то кошка получила что-то вкусное со стола, она запомнит это и будет проверять снова и снова. Даже если вы не подкармливаете питомца специально, он мог однажды найти что-то интересное на поверхности, и теперь стол ассоциируется у него с наградой.

Как отучить кошку забираться на стол?

Следите за рационом. Корм должен быть сбалансированным и удовлетворять потребности питомца.

Корм должен быть сбалансированным и удовлетворять потребности питомца. Не оставляйте на столе еду. Чем меньше запахов, тем меньше соблазна.

Чем меньше запахов, тем меньше соблазна. Используйте отпугивающие методы. Двусторонний скотч, фольга или цитрусовые запахи могут отбить у кошки желание прыгать на стол.

Двусторонний скотч, фольга или цитрусовые запахи могут отбить у кошки желание прыгать на стол. Не поощряйте плохое поведение. Если питомец получил со стола лакомство, он запомнит это и будет повторять попытки.

Некоторые кошки настолько настойчивы, что даже воспитательные меры не работают. В таком случае остаётся лишь проявить терпение и последовательно придерживаться правил.

Уточнения

Стол — предмет мебели, имеющий приподнятую горизонтальную или наклонную поверхность и предназначенный для размещения предметов, выполнения работ, принятия пищи, игр, рисования, обучения и другой деятельности.

