Как кошка выбирает любимого человека для сна — научное объяснение

3:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вы когда-нибудь замечали, что ваша кошка предпочитает спать именно с вами, а не с кем-то другим из семьи? Или, наоборот, внезапно начала игнорировать прежнего "напарника" по сну? Оказывается, выбор компаньона для ночного отдыха у кошек далеко не случаен. Давайте разберёмся, какие факторы влияют на это решение.

Фото: commons.wikimedia.org by Testtotest, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кошка лежит с человеком

Инстинкты и безопасность

В дикой природе кошачьи тщательно выбирают место для отдыха, чтобы избежать опасности. Этот инстинкт сохраняется и у домашних питомцев: они интуитивно ищут защиту и комфорт. Если кошка спит рядом с вами, значит, она чувствует себя в безопасности и доверяет вам.

Тепло и уют

Кошки обожают тепло, и человеческое тело — один из лучших источников согрева. Особенно зимой, когда домашние питомцы стремятся устроиться поближе к тёплым местам, выбор падает на хозяина.

Социальная связь и привязанность

Несмотря на независимый характер, кошки способны крепко привязываться к людям. Если ваш пушистик выбрал вас в качестве компаньона для сна, значит, он ощущает с вами эмоциональную связь. Чаще всего кошки предпочитают тех, кто больше с ними играет, ухаживает и кормит их.

Запах и феромоны

Для кошек обоняние — один из главных инструментов взаимодействия с миром. Они выбирают спать рядом с тем, чей запах им наиболее приятен и знаком. Кроме того, питомцы помечают хозяина своими феромонами, "обозначая" его как часть своей территории.

Позы во сне и удобство

Не все люди одинаково удобны для сна! Если вы ворочаетесь, кошка может предпочесть кого-то, кто спит спокойнее. Некоторые мурлыки любят укладываться в изгибе колен, у груди или на подушке рядом с головой — там, где чувствуют себя защищёнными.

Привычка и рутина

Кошки — существа привычки. Если они однажды выбрали место или человека для сна, они могут придерживаться этого выбора долгое время. Постоянство помогает им чувствовать себя в безопасности.

Личное пространство

Хотя кошки любят спать рядом с человеком, они ценят личные границы. Если кто-то слишком активно ласкает их во время отдыха, питомец может выбрать более "ненавязчивого" члена семьи.

Здоровье и самочувствие

Если кошка плохо себя чувствует, она может инстинктивно искать того, кто кажется ей самым заботливым. В такие моменты она будет стремиться к человеку, которому доверяет больше всего.

Чувствительность к энергетике

Некоторые владельцы уверены, что кошки воспринимают энергетику людей и выбирают тех, кто излучает спокойствие и гармонию. Именно поэтому питомец может неожиданно сменить "любимого" хозяина для сна.

Почему кошка вдруг поменяла свои предпочтения?

Кошачьи симпатии не высечены в камне. Изменения в доме, появление новых людей, перестановка мебели или даже перемены в настроении питомца могут повлиять на его выбор компаньона для сна.

Так что если ваша кошка внезапно перестала спать с вами, не расстраивайтесь — возможно, просто настало время небольших перемен в её привычках!

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

