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Кошка будет страдать, если оставить её одну: сколько можно отсутствовать без вреда для питомца

2:34
Зоосфера

Любите кошек и думаете, что они прекрасно справляются в одиночестве? Многие владельцы уверены, что их питомцы не нуждаются в постоянном присутствии человека. Достаточно оставить миску с кормом и воду — и можно уезжать хоть на несколько дней. Но так ли это на самом деле?

Красивый кот
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Красивый кот

Кошки не так самостоятельны, как кажется

Часто можно услышать мнение, что пушистые мурлыки — независимые создания, которые легко обходятся без общества. Однако практика показывает обратное. Долгое отсутствие хозяина становится для них настоящим стрессом. Животное начинает скучать, нервничать и даже впадать в тревожное состояние.

Вы когда-нибудь замечали, что после возвращения из поездки ваша кошка начинает требовательно мяукать, ходить за вами хвостиком или, наоборот, демонстративно игнорировать? Это не капризы, а реакция на стресс, вызванный одиночеством.

Как проявляется стресс у кошки?

Если питомец долго остаётся без внимания, он может начать:

  • Мяукать чаще обычного, зовя хозяина.
  • Портить мебель, обои, предметы интерьера.
  • Игнорировать лоток, справляя нужду в неположенных местах.
  • Отказываться от еды или, наоборот, переедать.
  • Проявлять агрессию или, напротив, становиться вялым и апатичным.

На какой срок можно оставить кошку одну?

Максимальное время, на которое можно оставить здорового взрослого кота без присмотра, — 48 часов. Если уезжаете дольше, обязательно попросите кого-то проведать питомца.

Для котят, пожилых животных и кошек с заболеваниями даже сутки в одиночестве могут стать серьёзной проблемой. В этом случае рекомендуется оставить питомца под присмотром родственников или воспользоваться услугами передержки.

Что нужно учесть перед отъездом?

Если вам всё же необходимо оставить питомца одного, позаботьтесь о комфорте:

  • Обеспечьте достаточный запас корма и воды.
  • Убедитесь, что лоток чист и доступен.
  • Оставьте любимые игрушки, чтобы коту было чем заняться.
  • По возможности включите радио или телевизор — знакомые звуки помогут животному чувствовать себя спокойнее.

Не забывайте, что кошка — не просто питомец, а полноценный член семьи. И даже если она не показывает свою привязанность так явно, как собаки, ваша забота и внимание ей жизненно необходимы.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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