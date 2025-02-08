Кошка будет страдать, если оставить её одну: сколько можно отсутствовать без вреда для питомца

Любите кошек и думаете, что они прекрасно справляются в одиночестве? Многие владельцы уверены, что их питомцы не нуждаются в постоянном присутствии человека. Достаточно оставить миску с кормом и воду — и можно уезжать хоть на несколько дней. Но так ли это на самом деле?
Часто можно услышать мнение, что пушистые мурлыки — независимые создания, которые легко обходятся без общества. Однако практика показывает обратное. Долгое отсутствие хозяина становится для них настоящим стрессом. Животное начинает скучать, нервничать и даже впадать в тревожное состояние.
Вы когда-нибудь замечали, что после возвращения из поездки ваша кошка начинает требовательно мяукать, ходить за вами хвостиком или, наоборот, демонстративно игнорировать? Это не капризы, а реакция на стресс, вызванный одиночеством.
Если питомец долго остаётся без внимания, он может начать:
Максимальное время, на которое можно оставить здорового взрослого кота без присмотра, — 48 часов. Если уезжаете дольше, обязательно попросите кого-то проведать питомца.
Для котят, пожилых животных и кошек с заболеваниями даже сутки в одиночестве могут стать серьёзной проблемой. В этом случае рекомендуется оставить питомца под присмотром родственников или воспользоваться услугами передержки.
Если вам всё же необходимо оставить питомца одного, позаботьтесь о комфорте:
Не забывайте, что кошка — не просто питомец, а полноценный член семьи. И даже если она не показывает свою привязанность так явно, как собаки, ваша забота и внимание ей жизненно необходимы.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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