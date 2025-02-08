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Громкие ночные концерты: как отучить кошку мяукать без причин

2:26
Зоосфера

Громкое и настойчивое мяуканье может стать настоящей проблемой для хозяев. Кошки "разговаривают" по разным причинам: кто-то испытывает стресс, кому-то скучно, а иногда это может быть признаком болезни. Чтобы понять, как успокоить питомца, нужно разобраться в причинах его поведения.

Мяукающий котенок
Фото: freepik.com by freestockcenter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мяукающий котенок

Почему кошка громко мяукает?

  • Стресс или тревога
  • Ощущение боли или дискомфорт
  • Желание привлечь внимание
  • Гормональные изменения (поиск партнёра)
  • Скука или недостаток активности

Если мурлыка не даёт вам покоя ночными концертами, попробуйте следующие методы.

1. Проверьте здоровье питомца

Первое, что стоит сделать — показать кошку ветеринару. Громкое мяуканье может быть связано с заболеваниями, например, проблемами с ЖКТ, артритом или инфекциями. Специалист проведёт осмотр и, если потребуется, предложит лечение. В некоторых случаях поможет кастрация или стерилизация.

2. Уделяйте больше внимания

Кошки — социальные животные, и часто их громкие звуки — это просьба о внимании. Проводите с питомцем больше времени:

  • Гладьте его и разговаривайте
  • Успокаивайте в стрессовых ситуациях
  • Играйте и взаимодействуйте

3. Добавьте активных игр

Иногда громкое мяуканье — это просто избыток энергии. Дайте кошке возможность тратить её с пользой:

  • Купите игрушки или создайте домашние аттракционы (полочки, верёвочки, коробки).
  • Придумайте новые игры, в которых питомец сможет активно двигаться.

4. Соблюдайте режим питания

Если кошка мяукает у миски, попробуйте кормить её строго по расписанию. Животное быстро поймёт, что еда даётся в определённое время и перестанет требовать её круглосуточно. Вкусные угощения можно использовать как поощрение за хорошее поведение.

5. Не реагируйте на капризы

Если питомец уже получил всё необходимое — внимание, еду, игры — но продолжает громко мяукать, не стоит поддаваться. Игнорируйте капризы! Со временем кошка поймёт, что мяуканье не даёт результата, и перестанет использовать этот метод.

Применяя эти рекомендации, можно мягко и без стресса научить питомца вести себя тише.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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