Громкие ночные концерты: как отучить кошку мяукать без причин

Громкое и настойчивое мяуканье может стать настоящей проблемой для хозяев. Кошки "разговаривают" по разным причинам: кто-то испытывает стресс, кому-то скучно, а иногда это может быть признаком болезни. Чтобы понять, как успокоить питомца, нужно разобраться в причинах его поведения.
Если мурлыка не даёт вам покоя ночными концертами, попробуйте следующие методы.
Первое, что стоит сделать — показать кошку ветеринару. Громкое мяуканье может быть связано с заболеваниями, например, проблемами с ЖКТ, артритом или инфекциями. Специалист проведёт осмотр и, если потребуется, предложит лечение. В некоторых случаях поможет кастрация или стерилизация.
Кошки — социальные животные, и часто их громкие звуки — это просьба о внимании. Проводите с питомцем больше времени:
Иногда громкое мяуканье — это просто избыток энергии. Дайте кошке возможность тратить её с пользой:
Если кошка мяукает у миски, попробуйте кормить её строго по расписанию. Животное быстро поймёт, что еда даётся в определённое время и перестанет требовать её круглосуточно. Вкусные угощения можно использовать как поощрение за хорошее поведение.
Если питомец уже получил всё необходимое — внимание, еду, игры — но продолжает громко мяукать, не стоит поддаваться. Игнорируйте капризы! Со временем кошка поймёт, что мяуканье не даёт результата, и перестанет использовать этот метод.
Применяя эти рекомендации, можно мягко и без стресса научить питомца вести себя тише.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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