В каких случаях питомцы могут стать причиной судебных исков

1:52 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Содержать домашнего питомца — это серьёзная воспринимаемая ответственность, относящаяся как к финансам, так и к моральным обязательствам и правовым аспектам. Питомец требует внимательного ухода, а соседи ожидают соблюдения тишины и чистоты в зоне общего пользования.

Фото: Wikipedia by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Грустная собака

Владельцам домашних животных следует придерживаться определённых правил, касающихся их содержания, а также учитывать права и законные интересы людей, проживающих в многоквартирных домах, где могут находиться животные. Конечно, питомец не способен понять, каковы законы, и не всегда осознаёт, когда ему не следует лаять или шуметь. Поэтому именно хозяева должны быть готовыми к полной ответственности за поведение своих животных.

В случае, если питомец издаёт громкие звуки, мешая соседям (будь то лай, рычание, или другие звуки), соседи имеют право требовать от владельца компенсации за нарушение спокойствия. В таких случаях хозяин животного не исполняет обязательства, касающиеся его содержания, что игнорирует интересы других жильцов многоквартирного дома. Она привела примеры из своей практики, обсуждая такие ситуации.

Если владелец отказывается сотрудничать с соседями, они могут обратиться в управляющую компанию с просьбой проверить квартиру на предмет нарушения норм проживания или санитарно-эпидемиологических стандартов, передает РБК.

Даже если питомец ведёт себя тихо, но создаёт неприятные запахи (что может происходить, например, в коммунальных квартирах), соседи имеют право написать владельцу животного официальное обращение. Если реакции не последует, они могут обратиться в органы жилищного надзора или к участковому, чтобы добиться решения вопроса.

Уточнения

Коммуна́льная кварти́ра (разг. коммуна́лка) — квартира, в изолированных жилых помещениях которой проживает несколько семей или жильцов.



