Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Анджелина Джоли раскрыла, как ей удалось бросить курить
Вкус детства: рецепт нежной творожной ватрушки
Трамп в гневе. Миграционная служба не справляется с работой
Раскрыта непосредственная причина смерти Дэвида Линча
Пень мешает, но корчевать не хочется? Вот как его убрать без лишних усилий
Этот продукт помогает усвоению еды и защищает от камней в почках — многие даже не догадываются
Что сулит 2025 год Козерогам и Рыбам? Прогноз Тамары Глобы
Путешествие в сердце Тирольских Альп с историей и природой
Джессика Альба подала на развод с мужем после 17 лет брака

Эти кошки не для слабонервных: 4 породы с непростым характером

1:51
Зоосфера

Кошки всегда были загадочными созданиями. В отличие от собак, они подчёркивают свою независимость и порой ведут себя так, будто это они приручили человека, а не наоборот. Однако среди них есть породы, которые могут буквально перевернуть жизнь хозяина с ног на голову.

Кот
Фото: commons.wikimedia.org by Asilverstein, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кот

1. Сиамская — кошка с характером

Эта порода известна своей прекрасной памятью, упрямством и требовательностью. Сиамская кошка не терпит несправедливости, и если почувствует, что к ней относятся без должного уважения, из ласкового питомца она легко превращается в настоящего монстра. Она не будет молча сносить несправедливость или неуважение.

2. Бенгальская — маленький домашний леопард

Бенгальцы унаследовали характер своих диких предков. Их поведение непредсказуемо, они энергичны, требовательны и не терпят конкуренции. Заводить в доме других животных, если у вас уже есть бенгал, не рекомендуется — он быстро покажет, кто тут главный.

3. Саванна — дикая душа в домашнем теле

Порода создана человеком, но её дикие инстинкты никуда не делись. Саванны — это крупные, активные и независимые кошки, которые нуждаются в свободе. Их поведение иногда напоминает настоящих хищников, а агрессивные вспышки — не редкость.

4. Персы — пушистые упрямцы

На первый взгляд, персидская кошка — идеальный домашний любимец: пушистая, грациозная и спокойная. Однако на деле это упрямый, независимый и своенравный питомец, который не любит ласки и сам решает, когда и с кем общаться.

Если вам нужна кошка, которая будет сидеть у вас на коленях, перс — не лучший выбор.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
5 лучших автомобилей для дачников – вместительность, проходимость, бюджет
Авто
5 лучших автомобилей для дачников – вместительность, проходимость, бюджет Аудио 
Глушить или ждать? Как поступать, когда вентилятор охлаждения не останавливается
Авто
Глушить или ждать? Как поступать, когда вентилятор охлаждения не останавливается Аудио 
Баста назвал имя актрисы, которую считает идеалом красоты
Российский шоу-бизнес
Баста назвал имя актрисы, которую считает идеалом красоты Аудио 
Популярное
Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь

Astron Aerospace представила роторный двигатель H2Starfire на водороде с КПД 60%. Узнайте, как инновационная конструкция без поршней может изменить будущее автомобильных технологий.

Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь
Жирность масла: 82,5 % – не золотой стандарт, а распространённое заблуждение
Жирность масла: 82,5 % – не золотой стандарт, а распространённое заблуждение
Германия разработала хитрую стратегию покупки газа в России
Как превратить сухие пятки в бархат? Простые секреты увлажнения
На вкус и цвет. Автомобильные жидкости под микроскопом Дмитрий Плотников Почём США через USAID купили псевдодемократию на Украине? Юрий Бочаров Востоковед Лунев рассказал, почему обостряется конфликт по катастрофе самолёта Azerbaijan Airlines Любовь Степушова
Луна удаляется от Земли: как это изменяет продолжительность суток
Серьги, которые точно не в тренде в 2025 году
Верховный Суд поставил точку: теперь поворачивающие налево не виноваты по умолчанию
Верховный Суд поставил точку: теперь поворачивающие налево не виноваты по умолчанию
Последние материалы
Весы на распутье: новый гороскоп на Год Змеи от Тамары Глобы
Забудьте про долгую варку: перловку можно приготовить за ночь в термосе
Почему кошек тревожат закрытые двери
Как избавиться от тли за 1 день? Лучшие средства для обработки
Сергей Лазарев забрал семью из России в Дубай
После второй стирки подряд стиральная машина работает, но уже не так, как раньше — вот что с ней случилось
Популярный способ отбеливания зубов уничтожает эмаль — вот почему он опасен
Новый Skoda Kodiaq в России — но это не второе поколение: в чём же подвох
Хотите гладкую кожу? Разбираемся, какой метод удаления волос эффективнее
Анна Семенович изящно поставила на место раскритиковавшую её Алёну Водонаеву
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.