Эти кошки не для слабонервных: 4 породы с непростым характером

1:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки всегда были загадочными созданиями. В отличие от собак, они подчёркивают свою независимость и порой ведут себя так, будто это они приручили человека, а не наоборот. Однако среди них есть породы, которые могут буквально перевернуть жизнь хозяина с ног на голову.

Фото: commons.wikimedia.org by Asilverstein, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кот

1. Сиамская — кошка с характером

Эта порода известна своей прекрасной памятью, упрямством и требовательностью. Сиамская кошка не терпит несправедливости, и если почувствует, что к ней относятся без должного уважения, из ласкового питомца она легко превращается в настоящего монстра. Она не будет молча сносить несправедливость или неуважение.

2. Бенгальская — маленький домашний леопард

Бенгальцы унаследовали характер своих диких предков. Их поведение непредсказуемо, они энергичны, требовательны и не терпят конкуренции. Заводить в доме других животных, если у вас уже есть бенгал, не рекомендуется — он быстро покажет, кто тут главный.

3. Саванна — дикая душа в домашнем теле

Порода создана человеком, но её дикие инстинкты никуда не делись. Саванны — это крупные, активные и независимые кошки, которые нуждаются в свободе. Их поведение иногда напоминает настоящих хищников, а агрессивные вспышки — не редкость.

4. Персы — пушистые упрямцы

На первый взгляд, персидская кошка — идеальный домашний любимец: пушистая, грациозная и спокойная. Однако на деле это упрямый, независимый и своенравный питомец, который не любит ласки и сам решает, когда и с кем общаться.

Если вам нужна кошка, которая будет сидеть у вас на коленях, перс — не лучший выбор.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

