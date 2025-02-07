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Как и чем кормить кошку и собаку, чтобы они не набирали лишний вес

2:45
Зоосфера

Забота о домашних животных зачастую требует намного больше усилий, чем это может показаться. Если питомец начинает скучать, он способен "заесть" свою тоску, что может привести к разрушительному поведению, хроническому стрессу или нарушениям в питании. Характерный для людей способ справляться со стрессом вовсе не уникален для них.

Кошка ест корм
Фото: https://www.freepik.com
Кошка ест корм

Крайне важно следить за тем, чтобы ваш питомец получал полноценный и качественный рацион, будь то готовая кормовая смесь или индивидуально составленное меню ветеринарным диетологом. Соблюдение рекомендованных норм кормления, указанного на упаковке корма или назначенного специалистом, также играет важную роль.

Не забывайте, что для кошек, являющихся хищниками, необходимо ежедневное поступление полноценного белка с пищей. Все ингредиенты домашнего рациона, такие как мясо и рыба, должны подвергаться термической обработке, например, их следует варить перед подачей.

Важно избегать кормления и угощения небезопасными продуктами, такими как лук и чеснок (включая их производные, содержащиеся в колбасах и детском питании), авокадо, изюм и другие. Также стоит исключить продукты на основе цельного молока, так как у взрослых кошек уровень лактазы недостаточен, что может привести к проблемам с пищеварением.

В приготовлении пищи для питомца нет ничего плохого, даже если она не куплена в магазине. Если кошка с удовольствием поедает домашние угощения, это может порадовать хозяина, так как он сэкономит на корме. Однако следует помнить о необходимости контролировать объем подходящих для животного ингредиентов и готовить еду специально для него.

Натуральный рацион обычно состоит из мяса, птицы, морской рыбы, яиц, растительного масла, а также небольшого количества круп и кисломолочных продуктов. При расчете порций очень важно учитывать возраст, уровень активности и текущее состояние здоровья питомца, поэтому консультация с ветеринаром является необходимой.

Составление рациона исключительно из сухих кормов — это серьезная ошибка. Вода всегда была частью питания кошек в процессе их эволюции (например, мыши на 70% состоят из воды). Поскольку кошки привыкли получать влагу с пищей, их потребность в чистой воде относительно невелика. Однако сухие корма содержат всего 5-10% воды, и их избыточное использование может привести к обезвоживанию и росту риска заболеваний мочевыводящей системы.

Уточнения

Лактаза (LCT) — это фермент из семейства β-галактозидаз, лактаза гидролизует гликозидные связи и принимает участие в гидролизе дисахарида лактозы. В результате гидролиза одной молекулы лактозы образуется молекула галактозы и глюкозы. У человека лактаза в основном экспрессируется в энтероцитах кишечника и располагается на плазматических мембранах дифференцированных энтероцитов тонкой кишки.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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