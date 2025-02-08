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Кот кашляет — пора покупать маски? Разбираемся, может ли питомец заразить хозяина

2:06
Зоосфера

Кошки, как и другие домашние животные, могут передавать человеку различные заболевания. Вспышки инфекции, такие как бешенство или паразиты, порой вызывают беспокойство у владельцев. Однако на фоне пандемии COVID-19 появилась ещё одна актуальная тема: угроза заражения от питомцев.

Мяукающий котенок
Фото: freepik.com by freestockcenter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мяукающий котенок

Одним из возможных заболеваний, которое можно подхватить от кошек, является так называемый кошачий грипп. Но насколько он опасен для людей?

Что такое кошачий грипп

Кошачий грипп вызывается двумя основными вирусами: калицивирусом или герпесвирусом. Эти патогены не представляют серьёзной угрозы для здоровья человека. Но важно помнить, что, несмотря на название, это заболевание — чисто кошачье, и оно не передаётся людям.

Риски, связанные с другими видами гриппа

Но существует другая угроза, связанная с кошками. Хотя вирусы, вызывающие кошачий грипп, не опасны для человека, домашние питомцы могут быть носителями других штаммов гриппа, например, птичьего гриппа. Птицы и кошки могут переносить вирус H5N1, который представляет опасность для человека.

Тем не менее, случаи заражения человека от домашних животных крайне редки. Учёные из США, например, подтверждают, что передача вирусов от животных человеку возможна, но это происходит в исключительных случаях.

Как избежать заражения

Сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний США рекомендуют быть осторожными при контакте с животными, особенно если вы кормите питомцев сырыми продуктами. Такие меры предосторожности помогут минимизировать риски, несмотря на то, что случаи заражения крайне редки.

Забота о питомцах и соблюдение гигиены при общении с ними — основные шаги для безопасности и здоровья всех членов семьи.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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