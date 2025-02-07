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Руководство школы в Тюменской области дало неожиданное объяснение мыши на столе

1:01
Зоосфера

Власти Ялуторовска сообщили, что мышь в столовой школы №4 выведена в лаборатории и не встречается в природе.

Лабораторная мышь
Фото: commons.wikimedia.org by Rama, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Лабораторная мышь

Там отметили, что за консультацией школа обратилась к кандидату биологических наук, старшему научному сотруднику института имени Северцева города Москвы Мальцеву А. Н., который, посмотрев видео, пояснил, что данная мышь выведена лабораторным путем, в природе таких нет.

Представители школы №4 подтвердили эту информацию. В учреждении отметили, что мышь явно была ручной. По мнению школы, один из учеников просто принес из дома своего питомца. Подтверждение этому на данный момент ищут правоохранители, сообщает URA. RU.

Администрация добавила, что на видеозаписи с падением животного видно, как мышь проявляла поведение прирученного животного и не боялась детей. Также власти обратили внимание, что у грызуна был ошейник.

Уточнения

Тюме́нь — город в России, административный центр Тюменской области и Тюменского района, в состав которого он не входит. Расположен на реке Туре. Образует городской округ город Тюмень. Население города — 861 098 (2024) человек, четвёртый по населению город Сибири, восемнадцатый по численности населения город России.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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