Включаем режим ниндзя: как вымыть кошку так, чтобы она не заметила

1:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Купание кошки — задача не из лёгких. Многие пушистики категорически не признают водные процедуры, что превращает обычное мытьё в настоящее испытание. Но есть несколько хитростей, которые помогут справиться с этим без травм и лишнего стресса.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Купание кошки

Подготовка к купанию

Первое правило — используйте только специальные шампуни для кошек. Обычные моющие средства могут навредить их коже и шерсти.

Ванну наполняем тёплой водой — её уровень должен достигать примерно середины туловища питомца. Слишком глубокая вода может напугать животное, а недостаточное количество — усложнить процесс мытья.

Альтернатива для особо пугливых

Если ваш кот впадает в панику при виде воды, можно попробовать сухой шампунь. Его просто втирают в шерсть, а затем тщательно вычесывают щёткой. Это позволяет очистить животное без стресса, особенно если купание необходимо, но погружение в воду категорически невозможно.

Основные принципы купания

Если пушистик всё же готов к водной процедуре, аккуратно опустите его в воду, стараясь не мочить голову и уши. Для начала тщательно намочите зону вокруг шеи — так меньше шансов, что кошка попытается вырваться.

Говорите с питомцем мягким и спокойным голосом. Можно слегка поливать его водой с ладоней — это более комфортно, чем включенный душ или кран. Температура воды должна быть умеренно тёплой: ни слишком горячей, ни холодной.

Маленький секрет

Чтобы отвлечь питомца от неприятных ощущений, предложите ему любимое лакомство во время купания. Это поможет снизить уровень стресса и сделать процедуру более терпимой.

Следуя этим простым советам, можно значительно облегчить процесс купания, не подвергая кошку лишнему стрессу и не рискуя собственными руками!

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

