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Лишай у собак — как бесплатный подарок после прогулки: как его не получить

3:58
Зоосфера » Собаки

Лишай — одно из самых распространенных кожных заболеваний у собак. Он может иметь грибковое, вирусное или генетическое происхождение, поражая кожу, шерсть и когти животного. Но как его вовремя заметить и что делать, если питомец уже заразился? Разбираемся подробно.

Золотистый ретривер
Фото: flickr.com by Дирк Фордерштрассе, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Золотистый ретривер

Что вызывает лишай

Основными возбудителями заболевания являются грибки рода Microsporum и Trichophyton. Они питаются кератином, содержащимся в коже, шерсти и когтях собаки. Чаще всего встречается стригущий лишай, вызывающий полное облысение пораженных участков. Реже диагностируют отрубевидный, розовый или мокнущий лишай.

Диагностировать болезнь на ранних стадиях сложно — для этого требуется ряд анализов и тестов, поскольку симптомы проявляются не сразу.

Как происходит заражение

Споры грибков распространены в окружающей среде: они могут находиться в почве, на траве, в воде, на предметах быта. Их легко принести в дом на обуви или одежде.

Заразиться может любое животное, но в группе риска находятся:

  • щенки до года
  • собаки с ослабленным иммунитетом
  • питомцы с генетической предрасположенностью

Риск увеличивается, если собака содержится в антисанитарных условиях, питается несбалансированно или контактирует с бродячими животными.

Первые симптомы заболевания

На начальной стадии болезнь сложно распознать — она может развиваться скрыто в течение двух недель. Затем появляются:

  • выпадение шерсти — сначала небольшие проплешины, затем более обширные участки
  • шелушение и покраснение кожи, появление трещин
    ломкость когтей
  • изменение структуры шерсти — она становится тусклой, ломкой, торчит в разные стороны

Чаще всего поражаются лапы, живот и морда. Болезнь прогрессирует быстро, особенно если иммунитет ослаблен.

Как меняется поведение собаки

Еще до появления внешних симптомов можно заметить изменения в поведении:

  • собака часто чешется в одном и том же месте
  • становится беспокойной из-за зуда
  • проявляет агрессию при прикосновении к пораженным местам
  • теряет аппетит и становится вялой

Чем раньше начать лечение, тем выше шанс быстрого выздоровления.

Как лечить лишай

Лечение комплексное и зависит от стадии заболевания. Ветеринар может назначить:

  • мазь, гель, крем или спрей — для обработки пораженных участков;
  • системные препараты — в тяжелых случаях;
  • народные методы — в качестве дополнительной терапии (например, обработку яблочным уксусом или дегтем).

При лечении важно соблюдать гигиену — менять подстилку, убирать шерсть, проводить дезинфекцию помещения.

Может ли человек заразиться от собаки

Да. Лишай передается людям, особенно детям и пожилым. Чтобы избежать заражения, нужно:

  • тщательно мыть руки после контакта с питомцем;
  • стирать вещи, с которыми контактировала собака, в горячей воде;
  • следить за кожей членов семьи и обращаться к врачу при первых подозрительных симптомах.

Профилактика заболевания

Полностью обезопасить собаку от заражения сложно, но можно минимизировать риски:

  • регулярно убирать и дезинфицировать место, где живет питомец
  • ограничивать контакт с бродячими животными
  • давать полноценный рацион и укреплять иммунитет
  • обрабатывать собаку от паразитов
  • следить за шерстью, когтями и кожей
  • при малейших симптомах обращаться к ветеринару

Лишай — заразное, но излечимое заболевание. Главное — вовремя его заметить и принять меры. Тогда ваш питомец быстро восстановится и снова будет радовать вас здоровым внешним видом и хорошим настроением.

Уточнения

Опоясывающи́й ге́рпес (лат. herpes zoster) (син. — опоясывающий лишай) — заболевание вирусной природы, характеризующееся односторонними герпетиформными высыпаниями на коже с сильным болевым синдромом.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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