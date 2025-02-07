Лишай у собак — как бесплатный подарок после прогулки: как его не получить

Лишай — одно из самых распространенных кожных заболеваний у собак. Он может иметь грибковое, вирусное или генетическое происхождение, поражая кожу, шерсть и когти животного. Но как его вовремя заметить и что делать, если питомец уже заразился? Разбираемся подробно.
Основными возбудителями заболевания являются грибки рода Microsporum и Trichophyton. Они питаются кератином, содержащимся в коже, шерсти и когтях собаки. Чаще всего встречается стригущий лишай, вызывающий полное облысение пораженных участков. Реже диагностируют отрубевидный, розовый или мокнущий лишай.
Диагностировать болезнь на ранних стадиях сложно — для этого требуется ряд анализов и тестов, поскольку симптомы проявляются не сразу.
Споры грибков распространены в окружающей среде: они могут находиться в почве, на траве, в воде, на предметах быта. Их легко принести в дом на обуви или одежде.
Заразиться может любое животное, но в группе риска находятся:
Риск увеличивается, если собака содержится в антисанитарных условиях, питается несбалансированно или контактирует с бродячими животными.
На начальной стадии болезнь сложно распознать — она может развиваться скрыто в течение двух недель. Затем появляются:
Чаще всего поражаются лапы, живот и морда. Болезнь прогрессирует быстро, особенно если иммунитет ослаблен.
Еще до появления внешних симптомов можно заметить изменения в поведении:
Чем раньше начать лечение, тем выше шанс быстрого выздоровления.
Лечение комплексное и зависит от стадии заболевания. Ветеринар может назначить:
При лечении важно соблюдать гигиену — менять подстилку, убирать шерсть, проводить дезинфекцию помещения.
Да. Лишай передается людям, особенно детям и пожилым. Чтобы избежать заражения, нужно:
Полностью обезопасить собаку от заражения сложно, но можно минимизировать риски:
Лишай — заразное, но излечимое заболевание. Главное — вовремя его заметить и принять меры. Тогда ваш питомец быстро восстановится и снова будет радовать вас здоровым внешним видом и хорошим настроением.
Опоясывающи́й ге́рпес (лат. herpes zoster) (син. — опоясывающий лишай) — заболевание вирусной природы, характеризующееся односторонними герпетиформными высыпаниями на коже с сильным болевым синдромом.
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