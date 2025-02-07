Мяу-код: расшифровываем причины постоянного мяуканья вашей кошки

1:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Некоторые кошки постоянно мяукают. В этой статье мы расскажем, почему так происходит.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кот с хозяином

Почему кошка постоянно мяукает

Мяукая часто и громко, животное может захотеть привлечь к себе внимание, выпрашивая лакомство, порцию еды или ласку.

Однако мяуканье также может свидетельствовать о том, что кошка испытывает дискомфорт. Как правило, частое мяуканье подкрепляется общим беспокойным поведением. Например, питомец не находит себе места, может даже проявлять агрессию и царапаться.

Для некоторых кошек это может быть нормальным явлением. Например, они могут быть более активными по утрам и мяукать, чтобы привлечь внимание и показать, что они голодны, или издавать звуки, чтобы позвать на игру, или сообщить о походе в туалет.

Что делать, если ваша кошка постоянно мяукает

Громкое жалобное мяуканье может указывать на то, что ваш питомец испытывает дискомфорт или боль. В такой ситуации важно присмотреться к поведению животного.

Если вы заметили изменения в поведении, такие как вялость или гиперактивность, или потерю аппетита, лучше как можно скорее обратиться к ветеринару.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



