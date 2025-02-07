Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Индии россиянка устроила ДТП, сидя на коленях у адвоката
В России продолжают закрываться магазины "Светофор": в список попали четыре тысячи точке
Сокращённая рабочая неделя уже работает в России: в Госдуме рассказали подробности
Хотите избавиться от лишнего веса? Замените сладости на эти продукты
Эксперт о мигрантах: они вредят российской экономике
Так яйца сохраняют все витамины: лучший способ приготовления, о котором мало кто знает
В России нашли способ взять под контроль самокатчиков
Американские СМИ останутся без денег? Трамп поручил расторгнуть все контракты со СМИ
Платить больше, но медленнее: что теперь со штрафами ГАИ

Мяу-код: расшифровываем причины постоянного мяуканья вашей кошки

1:16
Зоосфера

Некоторые кошки постоянно мяукают. В этой статье мы расскажем, почему так происходит.

Кот с хозяином
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кот с хозяином

Почему кошка постоянно мяукает

Мяукая часто и громко, животное может захотеть привлечь к себе внимание, выпрашивая лакомство, порцию еды или ласку.

Однако мяуканье также может свидетельствовать о том, что кошка испытывает дискомфорт. Как правило, частое мяуканье подкрепляется общим беспокойным поведением. Например, питомец не находит себе места, может даже проявлять агрессию и царапаться.

Для некоторых кошек это может быть нормальным явлением. Например, они могут быть более активными по утрам и мяукать, чтобы привлечь внимание и показать, что они голодны, или издавать звуки, чтобы позвать на игру, или сообщить о походе в туалет.

Что делать, если ваша кошка постоянно мяукает

Громкое жалобное мяуканье может указывать на то, что ваш питомец испытывает дискомфорт или боль. В такой ситуации важно присмотреться к поведению животного.

Если вы заметили изменения в поведении, такие как вялость или гиперактивность, или потерю аппетита, лучше как можно скорее обратиться к ветеринару.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя
Авто
Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя Аудио 
Кожа гладкая, как у младенца: четыре секрета сохранения молодости
Красота и стиль
Кожа гладкая, как у младенца: четыре секрета сохранения молодости Аудио 
Ни дорогие крема, ни сомнительные процедуры: вот что нужно делать в борьбе со старением
Красота и стиль
Ни дорогие крема, ни сомнительные процедуры: вот что нужно делать в борьбе со старением Аудио 
Популярное
Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя

Узнайте, как правильно объехать препятствие на дороге, не нарушая ПДД и сохраняя свои водительские права.

Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя
День ездишь — неделю ремонтируешь: машины, которые превращают владельцев в постоянных клиентов СТО
День ездишь — неделю ремонтируешь: машины, которые превращают владельцев в постоянных клиентов СТО
Самые сладкие помидоры! Эти сорта порадуют сочностью и мясистой мякотью
Готовим простое блюдо для правильного питания: один рецепт — десятки начинок
Находка века: как искусственный интеллект помог раскрыть секреты обугленных свитков Игорь Буккер Виток эскалации. Германия планирует закупить Томагавки у США Дмитрий Плотников Эксперт Пушкин рассказал о задачах нового руководителя Роскосмоса Баканова Любовь Степушова
Не повторяйте этой ошибки: что делать, если машина стоит без движения месяцами
Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь
Как восстановить эмалированную посуду всего за несколько минут? 3 эффективных лайфхака
Как восстановить эмалированную посуду всего за несколько минут? 3 эффективных лайфхака
Последние материалы
Мяу-код: расшифровываем причины постоянного мяуканья вашей кошки
Эксперт о мигрантах: они вредят российской экономике
Так яйца сохраняют все витамины: лучший способ приготовления, о котором мало кто знает
В России нашли способ взять под контроль самокатчиков
Американские СМИ останутся без денег? Трамп поручил расторгнуть все контракты со СМИ
Платить больше, но медленнее: что теперь со штрафами ГАИ
Нет времени на спорт? Откройте для себя 10-минутные тренировки для быстрого результата
17 февраля в Москве: все об электронной торговле на одной площадке
Падение астероида угрожает полностью уничтожить Петербург
Чай, который продлевает жизнь: учёные раскрыли его пользу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.