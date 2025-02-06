Сон с кошкой – уют или угроза? Разбираем все плюсы и минусы

1:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки известны своей привязанностью к определённым местам для сна, и нередко они выбирают изножье кровати. Почему же питомцы так любят спать у ног хозяина?

Фото: Канал t.me/cosmospet by Скриншот канала t.me/cosmospet, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Эльф

Две версии кошачьего поведения

У этого явления есть две основные теории:

Контроль территории — кошка чувствует себя более защищённой, если может наблюдать за происходящим вокруг. Признание лидера — выбирая место у ног, кошка показывает, что доверяет хозяину, но при этом сохраняет свою независимость.

Стоит ли пускать кошку в кровать?

Хотя совместный сон с питомцем кажется милой привычкой, у этого есть несколько серьёзных рисков:

Инфекции и паразиты — кошки могут быть носителями опасных заболеваний, включая сальмонеллёз, токсоплазмоз, менингит, стафилококк и стригущий лишай.

Аллергические реакции — даже если у человека нет аллергии сейчас, со временем она может развиться.

Проблемы с дыханием — шерсть и микроскопические частицы могут спровоцировать астму.

Эксперты советуют приучать кошку спать на отдельной лежанке, чтобы избежать возможных проблем со здоровьем.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

