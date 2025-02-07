Меню для маленького хищника: как и чем правильно кормить вашего котёнка

1:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В этой статье мы расскажем, чем и как кормить котенка.

Фото: https://www.freepik.com by freepic-diller Котенок

Правила кормления котенка

После 4 месяцев можно кормить котенка 3-4 раза в день небольшими порциями, и только после 8 месяцев — 2 раза в день.

Суточный рацион пищи животного должен составлять 150-200 грамм. Кроме того, котята нуждаются в молочных продуктах для правильного роста и накопления энергии.

Сколько раз в день нужно кормить котенка

Количество кормлений для котят зависит от их возраста. Новорожденный котенок нуждается в приеме пищи крайне часто — 7-8 раз в день.

Старайтесь кормить животное в одно и то же время. После трехмесячного возраста котенка уже можно полностью переводить на твердую пищу.

Лучше кормить сухим или влажным кормом

Как правило, кошкам больше нравятся влажные консервы, обычно представленные в пакетах или баночках, чем сухие корма.

Это связано с тем, что продукт содержит много влаги и пахнет намного сильнее, что делает его более аппетитным для животного. Консистенция такой пищи более естественна для хищника.

Тем не менее сухой корм очищает зубы кошки. Главное, подобрать корм, который специально разработан для котят. Такая пища будет содержать все необходимые микроэлементы и витамины, которые нужны для нормального роста и развития животного.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



