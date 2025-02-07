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Мифы о приютских животных: почему они совсем не такие, как вы думаете

1:35
Зоосфера

Многие мечтают о питомце, но редко рассматривают вариант взять животное из приюта. Причина — многочисленные стереотипы, которые делают таких собак и кошек менее привлекательными в глазах потенциальных хозяев. Разберём два самых распространённых мифа.

Кокер-спаниель
Фото: commons.wikimedia.org by Jean-Pol GRANDMONT, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Кокер-спаниель

Можно ли перевоспитать питомца из приюта?

Распространённое заблуждение — животные из приюта уже "испорчены" и не поддаются воспитанию. Но профессионалы утверждают обратное: работать с питомцем можно в любом возрасте.

Конечно, перевоспитание может потребовать усилий, но если уделять внимание любимцу, проявлять терпение и заботу, результаты не заставят себя ждать.

Воспитание станет проще, если обратиться за советом к кинологам или зоопсихологам, которые помогут скорректировать поведение питомца. Главное — дать ему время адаптироваться и почувствовать себя в безопасности.

Животные из приюта некрасивые? Это миф!

Ещё одно предубеждение — в приютах живут только "непривлекательные" собаки и кошки. Однако красота — понятие субъективное. Кто-то предпочитает гладкошёрстных питомцев, кто-то обожает пушистых.

Важно помнить, что питомец — не вещь, а друг и член семьи. Его ценность заключается не во внешности, а в любви, преданности и той радости, которую он приносит в дом.

Если дать животному шанс, можно разглядеть его настоящую красоту, которая не измеряется породистостью или ценником.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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