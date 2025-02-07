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Пушистый сезон: простые советы, чтобы ваша кошка линяла меньше и ваш дом оставался чистым

Зоосфера

В этой статье мы расскажем, что можно сделать, если ваша кошка сильно линяет.

Сон
Фото: unsplash.com by Linh Nguyen, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Сон

Почему у моей кошки много шерсти

Возможными причинами линьки у кошки могут быть пожилой возраст, сильный стресс, авитаминоз. В этом случае линька также сопровождается ухудшением состояния шерсти. Она выглядит тускло и может быть облысение.

Кроме того, такое явление часто наблюдается во время кошачьей беременности. Еще причинами линьки могут быть расстройства желудочно-кишечного тракта, отравления и интоксикации.

Что делать, если ваша кошка сильно линяет

Как правило, при сильной линьке врач назначает вычесывание шерсти, мытье лечебными шампунями и добавление в рацион незаменимых жирных кислот.

Нужно обратить внимание на то, что когда кошки сильно линяют, они чаще вылизывают себя. Это означает, что больше волос попадает в желудочно-кишечный тракт.

Кроме того, помогает регулярное расчесывание усатого друга специальными средствами. Как правило, кошки любят эту процедуру, особенно если приучать их с детства.

Если вы заметили признаки сильной линьки у своей кошки, немедленно обратитесь к ветеринарному врачу. Так как это может быть признаком серьезного заболевания у животного.

Уточнения

Ли́нька — процесс смены и восстановления покровов животных, имеющий разнообразный характер.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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