Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Орхидея в интерьере: как создать идеальный уголок для вашей тропической красавицы и избежать ошибок
Зимнее развлечение, которое может обойтись дорого: штрафы и последствия
Как можно использовать нейроны для контроля аппетита и похудения
Напиток, который был изобретён случайно, но покорил Грецию
Международные резервы России увеличились на 1,1 млрд долларов
Этот популярный напиток поможет вам жить дольше:пить его нужно в определённое время
Стрелки на глазах: какой вариант подойдет именно вам
Спина ноет, ноги затекли? Эти упражнения оживят тебя прямо за рабочим столом
Натуральные альтернативы: как сделать уборку дома экологичной и эффективной

Домашние питомцы с характером: три породы, содержание которых – риск

2:32
Зоосфера

Собака — верный друг человека, но далеко не все породы одинаково подходят для жизни в доме. Некоторые из них требуют особого подхода и опыта, ведь их характер и физические особенности могут создать дополнительные сложности при содержании в квартире. Зарубежные эксперты выделяют три породы, содержание которых в доме может стать настоящим испытанием.

Чихуахуа
Фото: commons.wikimedia.org by Zarate123, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Чихуахуа

1. Кавказская овчарка

Эта порода известна своей преданностью и способностью защищать дом. Кавказская овчарка — умная, самоотверженная собака, которая всегда стоит на страже своей территории. Однако ее чрезмерная ревность и недоверие к незнакомцам часто приводят к агрессивному поведению. Без опыта и умения правильно контролировать крупную собаку риск возникновения конфликтов возрастает, поэтому содержание такой овчарки в квартире — задача не для новичков.

2. Сибирский хаски

Сибирский хаски — собака с особым характером, который часто сравнивают с кошачьим. Эти животные известны своей своенравностью и упрямством, что делает их сложными для дрессировки в условиях домашнего уюта. Хаски требуют активных прогулок и просторных пространств для игр, поэтому если вы мечтаете о спокойном компаньоне, этот питомец может оказаться не лучшим выбором для квартирного содержания. Только опытные хозяева, готовые к активному общению и регулярным физическим нагрузкам, смогут справиться с его характером.

3. Чихуахуа

Маленький, но не менее энергичный, чихуахуа славится своим вздорным характером. Несмотря на крошечный размер, эта собачка известна своей ревностью и постоянной суетливостью. Она может быть шумной и беспокойной, а иногда даже становиться причиной случайных происшествий. Из-за склонности к стрессу и риска потерять контроль над питомцем, чихуахуа требует особого внимания и тщательного ухода, что делает ее содержание в доме рискованным даже для опытных владельцев.

Таким образом, если вы планируете завести собаку, важно тщательно изучить характер породы и быть готовым к тому, что некоторые представители собачьего семейства требуют не только любви, но и профессионального подхода. Выбирайте питомца, соответствующего вашему образу жизни и возможностям, чтобы дом оставался местом уюта и спокойствия.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Три главные ошибки водителей при остановке по требованию ГАИ
Авто
Три главные ошибки водителей при остановке по требованию ГАИ Аудио 
Как удалить плёнку с печени быстро и аккуратно: простые лайфхаки
Еда и рецепты
Как удалить плёнку с печени быстро и аккуратно: простые лайфхаки
Не повторяйте этой ошибки: что делать, если машина стоит без движения месяцами
Авто
Не повторяйте этой ошибки: что делать, если машина стоит без движения месяцами Аудио 
Популярное
Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя

Узнайте, как правильно объехать препятствие на дороге, не нарушая ПДД и сохраняя свои водительские права.

Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя
Готовим простое блюдо для правильного питания: один рецепт — десятки начинок
Готовим простое блюдо для правильного питания: один рецепт — десятки начинок
Самые сладкие помидоры! Эти сорта порадуют сочностью и мясистой мякотью
День ездишь — неделю ремонтируешь: машины, которые превращают владельцев в постоянных клиентов СТО
Школьное питание влияет на когнитивные функции школьников Дмитрий Плотников Эксперт Пушкин рассказал о задачах нового руководителя Роскосмоса Баканова Любовь Степушова Игры, которые формировали стратегов: что нашли археологи в древнем римском городе Игорь Буккер
Как восстановить эмалированную посуду всего за несколько минут? 3 эффективных лайфхака
Автомобили на вторичном рынке стремительно дешевеют: когда это закончится
Тренировка для быстрого похудения: утренние упражнения, которые сжигают жир быстрее
Тренировка для быстрого похудения: утренние упражнения, которые сжигают жир быстрее
Последние материалы
Орхидея в интерьере: как создать идеальный уголок для вашей тропической красавицы и избежать ошибок
Домашние питомцы с характером: три породы, содержание которых – риск
Зимнее развлечение, которое может обойтись дорого: штрафы и последствия
Как можно использовать нейроны для контроля аппетита и похудения
Напиток, который был изобретён случайно, но покорил Грецию
Международные резервы России увеличились на 1,1 млрд долларов
Этот популярный напиток поможет вам жить дольше:пить его нужно в определённое время
Стрелки на глазах: какой вариант подойдет именно вам
Спина ноет, ноги затекли? Эти упражнения оживят тебя прямо за рабочим столом
Натуральные альтернативы: как сделать уборку дома экологичной и эффективной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.