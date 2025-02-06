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Как защитить себя от гриппа, который могут принести домашние кошки

2:16
Зоосфера

Кошки — любимцы миллионов, но, к сожалению, они могут стать источником передачи паразитов, бешенства и даже лишая. Даже если большинство владельцев не задумываются об этом, реальные риски существуют. Особенно этот вопрос оказался актуальным во времена пандемии COVID, когда общество стало сомневаться в безопасности домашних питомцев. Однако вопрос о коронавирусе уже ушёл на второй план, а вот грипп остается серьезной темой.

Белый кот с чёрной мордой
Фото: unsplash.com by Nirzar Pangarkar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Белый кот с чёрной мордой

Кошачий грипп: что нужно знать

Кошачий грипп вызывается калицивирусной инфекцией или герпесвирусом. По словам ученых, оба этих патогена не представляют угрозы для жизни и здоровья человека. Но проблема возникает, когда на улице кошка может подхватить и перенести другие штаммы гриппа, например, птичий грипп. Такой вирус, попав в дом, способен вызвать гораздо более серьезные осложнения.

Научный взгляд на проблему

Исследования показывают, что домашние животные, птицы и даже крупный рогатый скот могут стать переносчиками вируса гриппа H5N1. Хотя случаи передачи человеку крайне редки, специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) настоятельно рекомендуют соблюдать меры предосторожности при контакте с домашними животными. Особенно это важно для тех, кто кормит своих питомцев сырыми продуктами, что может увеличивать риск заражения.

Что важно помнить владельцам кошек

  • Профилактика — залог безопасности. Регулярные ветеринарные осмотры и соблюдение гигиены помогут снизить риск заражения.
  • Ограничение контактов. Следует уделять внимание тому, куда и как гуляют ваши питомцы, чтобы минимизировать их контакт с потенциальными источниками инфекции.
  • Осторожное питание. Кормление сырыми продуктами может увеличить вероятность передачи вирусов, поэтому лучше придерживаться проверенных кормов.

Таким образом, несмотря на то, что кошачий грипп не представляет серьезной угрозы для человека, риск заражения другими штаммами гриппа существует, особенно при отсутствии должной предосторожности.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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