Как сделать так, чтобы кошка сама просила вас о ласке? Секреты правильного поглаживания

В этой статье мы расскажем, как правильно гладить свою кошку.
Кошки приветствуют друг друга носом — можно сделать то же самое. Согните указательный палец, присядьте на корточки и медленно вытяните руку с согнутым пальцем в сторону кошки. Этим жестом вы даете коту возможность поприветствовать вас на своем языке.
Большинство кошек любят, когда их гладят по голове. Виски, в частности, являются излюбленным местом для поглаживания. Тем не менее кошки также любят, когда их гладят по щекам и лбу, и даже любят тереться мордой о руку своего хозяина.
Специалисты категорически не рекомендуют трогать хвост и брюхо. Хвост является продолжением позвоночника животного. Он служит для них рулем направления и позволяет легко маневрировать между препятствиями, сохранять равновесие и держаться на крутых поворотах.
Следующие признаки скажут вам, испытывает ли ваша кошка симпатию и любовь к вам:
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
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