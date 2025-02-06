Как сделать так, чтобы кошка сама просила вас о ласке? Секреты правильного поглаживания

1:24 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В этой статье мы расскажем, как правильно гладить свою кошку.

Фото: Wikipedia by allen watkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Обиженная кошка

Как правильно гладить кошку

Кошки приветствуют друг друга носом — можно сделать то же самое. Согните указательный палец, присядьте на корточки и медленно вытяните руку с согнутым пальцем в сторону кошки. Этим жестом вы даете коту возможность поприветствовать вас на своем языке.

Большинство кошек любят, когда их гладят по голове. Виски, в частности, являются излюбленным местом для поглаживания. Тем не менее кошки также любят, когда их гладят по щекам и лбу, и даже любят тереться мордой о руку своего хозяина.

Специалисты категорически не рекомендуют трогать хвост и брюхо. Хвост является продолжением позвоночника животного. Он служит для них рулем направления и позволяет легко маневрировать между препятствиями, сохранять равновесие и держаться на крутых поворотах.

Как определить, нравитесь ли вы кошке

Следующие признаки скажут вам, испытывает ли ваша кошка симпатию и любовь к вам:

Животное часто перекатывается из стороны в сторону у ваших ног. Еще одним признаком является вылизывание лица и волос человека. Топтание лапами по телу человека. Когда вы нравитесь кошке, животное поворачивается к вам лицом.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



