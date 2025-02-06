Питомец ведёт себя странно: не списывайте на лень – этот тревожный сигнал может стоить ему жизни

2:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Около 20% домашних животных, попадающих на прием к ветеринару, страдают от онкологических заболеваний.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Щенок на приёме у ветеринара

Рак у домашних животных — одна из самых серьезных проблем, с которой могут столкнуться их владельцы. Это заболевание поражает всех животных без исключения, и его развитие связано с накоплением генетических мутаций, вызванных различными факторами.

"У некоторых видов рака могут быть гормонозависимые новообразования, например, опухоли молочных желез". — отмечает Юлия Романова, ветеринарный онколог.

Важно помнить, что кастрация в молодом возрасте может эффективно предотвратить их развитие. Однако ультрафиолетовое излучение также может быть причиной рака кожи, а постоянное воспаление в организме приводит к перерождению клеток в опухоли.

И даже курение владельцев домашних животных может повысить риск заболеваний у питомцев.

"Все, что появляется на теле животного с быстрым ростом, несимметричной формой и признаками воспаления — повод немедленно обратиться к врачу", — предупреждает Романова.

Также стоит обратить внимание на потерю массы тела, отсутствие аппетита, нарушения дыхания или пищеварения, хромоту.

Самым эффективным методом лечения онкологических заболеваний у животных остается хирургия, которая применяется в 60-70% случаев, сообщает Москва 24.

Помимо этого, активно используются химиотерапия и таргетная терапия. Важно, чтобы болезнь была выявлена на ранних стадиях, так как своевременное лечение может значительно увеличить шансы на длительную ремиссию.

Несмотря на это, многие животные с раком имеют паллиативный статус, и хотя полное излечение невозможно, хорошее качество жизни вполне достижимо, если владельцы активно сотрудничают с врачами.

Для профилактики заболевания рекомендуется ежегодно проходить диспансеризацию, сдавать анализы, делать УЗИ и рентген.

Уточнения

Онколо́гия (от др.-греч. όγκος — тяжесть, груз, и λόγος — учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.

