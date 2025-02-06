Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гренландия тает быстрее, чем ожидалось — последствия будут разрушительными
Саудовская Аравия резко подняла цены на нефть для Европы и Азии
Владимир Путин поручил обновить школьные программы по математике
Колбаса на завтрак кажется безобидной, но врачи бьют тревогу — вот что она делает с организмом
Ближайшее будущее авто: сложность ремонта и зависимость от электроники
В Бразилии заявили о праве БРИКС искать замену доллару
Названы лучшие направления для путешествия на День Святого Валентина
Очередное локальное наступление ВСУ провалилось в Курской области
Правильный уход за участком: как предотвратить рост грибов

Загадки кошачьего поведения: что нужно знать владельцам

Зоосфера

Кошки — это загадочные и невероятно независимые существа, которые постоянно удивляют своих владельцев.

Злая кошка
Фото: Wikipedia by Nickolas Titkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Злая кошка

Одно из самых необычных явлений — это когда кошка вдруг кусает вас, несмотря на то, что перед этим, казалось бы, наслаждается лаской.

Почему так происходит? Ответ кроется в их уникальной системе общения.

Что стоит за "укусы любви"?

Для кошек, в отличие от собак, физический контакт не является постоянной потребностью. Они выбирают, когда и как хотят взаимодействовать.

Независимость кошки вовсе не означает, что она не любит ласку, просто она делает это по своим правилам.

Физический контакт может быть как приятным, так и чрезмерным, особенно если его слишком много или если вы не замечаете предупреждающих знаков.

Когда кошка чувствует, что ласка становится для неё слишком интенсивной, она может прибегнуть к "укусу любви".

Это поведение — не агрессия, а сигнал того, что ей нужно время на перерыв. Кошка таким образом устанавливает свои границы.

Как понять кошку?

Чтобы избежать укуса, важно внимательно следить за её поведением. Перед тем как кошка "ударит", она может подавать несколько признаков: быстро пошевелит хвостом, отвернёт уши или напрячет тело. Она может даже издать короткое мяуканье или жалобный звук.

Заметив эти сигналы, вам стоит прекратить ласкать её или предложить перерыв. Важно уважать личное пространство кошки, и тогда укусов можно избежать.

Странные, но милые повадки кошек

Помимо укусов, у кошек есть несколько других необычных повадок, которые могут вызвать недоумение у владельцев:

  • Замешивание лапками: Это поведение кошек уходит корнями в детство. Когда котёнок массирует живот матери, он стимулирует выработку молока. В зрелом возрасте кошки продолжают это делать, когда чувствуют себя комфортно и счастливо, проявляя привязанность к владельцу.
  • Питье из движущихся источников: Это тоже связано с инстинктом. В природе кошки предпочитают пить из текущих источников воды, так как вода в них реже загрязняется.

Как ещё кошки показывают свою привязанность?

  • Они могут потереться о вашу руку или тело.
  • Когда кошка ложится на спину или бок, это тоже знак доверия.
  • Мурлыканье или поднятие хвоста вбок — всё это указывает на желание ласк.

Кошки могут быть сложными для понимания, но с каждым днём вы всё лучше научитесь распознавать их сигналы.

Уточнения

Коша́чьи или ко́шки, или фели́ды (лат. Felidae), — семейство млекопитающих отряда хищных. Наиболее специализированные из хищников, приспособленные к добыванию животной пищи путём подкрадывания, подкарауливания, реже — преследования

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Знаете ли вы, для чего нужна эта маленькая дырочка в холодильнике?
Недвижимость
Знаете ли вы, для чего нужна эта маленькая дырочка в холодильнике? Аудио 
Как кошка заранее узнаёт, что хозяин возвращается домой
Домашние животные
Как кошка заранее узнаёт, что хозяин возвращается домой Аудио 
Спят на лету, едят в воздухе: птицы, которые не приземляются по 10 месяцев
Домашние животные
Спят на лету, едят в воздухе: птицы, которые не приземляются по 10 месяцев
Популярное
Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю

Почему инспекторы ДПС спрашивают водителей о последнем употреблении алкоголя? Узнайте истинные причины этого вопроса и как правильно на него отвечать.

Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю
Три главные ошибки водителей при остановке по требованию ГАИ
Три главные ошибки водителей при остановке по требованию ГАИ
Масло меняют неправильно в 80% случаев — вот что нужно делать, чтобы не угробить мотор
ГИБДД запретила самостоятельную замену запчастей — вот какие детали теперь под строгим контролем
ВСУ предприняли попытку ударить на юг от Суджи в Курской области Любовь Степушова Игры, которые формировали стратегов: что нашли археологи в древнем римском городе Игорь Буккер Зачем разбомбили Газу: Трамп и Нетаньяху построят суперэлитный курорт Олег Володин
Месяц рождения и продолжительность жизни: учёные пришли к интересному выводу
Белые кроссовки больше не в моде: эти цвета захватят весну 2025 года
Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя
Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя
Последние материалы
Как избавиться от плесени в доме с помощью перекиси водорода
Коктейль мастерства и таланта: эксперт рассказал о нюансах работы бармена в России
Чехи всё чаще стали покупать жильё в Испании
Как спорт защищает от гипертонии: влияние регулярных тренировок на сосуды
Тусклые и ломкие волосы? Возможно, вы слишком редко моете голову
Цены на газ в Европы выросли до максимальных значений с октября 2023 года
Как сделать нежнейший сливочный соус — потребуется всего 5 минут
Научная революция: вода на Земле могла появиться совершенно другим способом
Муравьи исчезнут с вашей территории: избавляемся от насекомых без химии
Планируете кухню? Узнайте, как сделать её максимально удобной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.