Загадки кошачьего поведения: что нужно знать владельцам

Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки — это загадочные и невероятно независимые существа, которые постоянно удивляют своих владельцев.

Фото: Wikipedia by Nickolas Titkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Злая кошка

Одно из самых необычных явлений — это когда кошка вдруг кусает вас, несмотря на то, что перед этим, казалось бы, наслаждается лаской.

Почему так происходит? Ответ кроется в их уникальной системе общения.

Что стоит за "укусы любви"?

Для кошек, в отличие от собак, физический контакт не является постоянной потребностью. Они выбирают, когда и как хотят взаимодействовать.

Независимость кошки вовсе не означает, что она не любит ласку, просто она делает это по своим правилам.

Физический контакт может быть как приятным, так и чрезмерным, особенно если его слишком много или если вы не замечаете предупреждающих знаков.

Когда кошка чувствует, что ласка становится для неё слишком интенсивной, она может прибегнуть к "укусу любви".

Это поведение — не агрессия, а сигнал того, что ей нужно время на перерыв. Кошка таким образом устанавливает свои границы.

Как понять кошку?

Чтобы избежать укуса, важно внимательно следить за её поведением. Перед тем как кошка "ударит", она может подавать несколько признаков: быстро пошевелит хвостом, отвернёт уши или напрячет тело. Она может даже издать короткое мяуканье или жалобный звук.

Заметив эти сигналы, вам стоит прекратить ласкать её или предложить перерыв. Важно уважать личное пространство кошки, и тогда укусов можно избежать.

Странные, но милые повадки кошек

Помимо укусов, у кошек есть несколько других необычных повадок, которые могут вызвать недоумение у владельцев:

Замешивание лапками: Это поведение кошек уходит корнями в детство. Когда котёнок массирует живот матери, он стимулирует выработку молока. В зрелом возрасте кошки продолжают это делать, когда чувствуют себя комфортно и счастливо, проявляя привязанность к владельцу.

Питье из движущихся источников: Это тоже связано с инстинктом. В природе кошки предпочитают пить из текущих источников воды, так как вода в них реже загрязняется.

Как ещё кошки показывают свою привязанность?

Они могут потереться о вашу руку или тело.

Когда кошка ложится на спину или бок, это тоже знак доверия.

Мурлыканье или поднятие хвоста вбок — всё это указывает на желание ласк.

Кошки могут быть сложными для понимания, но с каждым днём вы всё лучше научитесь распознавать их сигналы.

Уточнения

Коша́чьи или ко́шки, или фели́ды (лат. Felidae), — семейство млекопитающих отряда хищных. Наиболее специализированные из хищников, приспособленные к добыванию животной пищи путём подкрадывания, подкарауливания, реже — преследования

