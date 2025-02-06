Домашние собаки оказались виновниками распространения сальмонеллы

1:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собаки, проживающие в человеческом доме, стали виновниками распространения сальмонеллы, вызывающей диарею, лихорадку и спазмы живота. К таким выводам пришли исследователи из Университета штата Пенсильвания, которые выяснили, что эти животные могут быть носителями устойчивой к антибиотикам формы сальмонеллы.

Фото: flickr.com by Гигантвермин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Глаз собаки

Хотя сальмонеллез у домашних собак встречается не так часто, иногда происходят вспышки заболевания, вызванные заражёнными кормами. Существует возможность передачи сальмонеллы от инфицированных животных к людям, что происходит через контакт с их фекалиями. Однако даже простое взаимодействие с любимцем может представлять риск. Это подтвердили ученые, проведя анализ двух источников данных.

Специалисты подчеркивают, что это ещё раз демонстрирует важность соблюдения базовых гигиенических мер, таких как регулярное мытье рук. Даже самый здоровый щенок может являться переносчиком сальмонеллы.

Бактерия вызывает инфекцию, известную как сальмонеллез, характерную симптомами, такими как высокая температура, диарея, тошнота и иногда рвота. В большинстве случаев эти симптомы появляются через 12-36 часов после заражения. Болезнь может продолжаться от двух до семи дней.

Обычно заражение сальмонеллезом происходит в результате употребления инфицированных продуктов животного происхождения, однако есть вероятность передачи инфекции и через другие пищевые товары, включая овощи, которые могли быть загрязнены навозом.

Уточнения

Сальмоне́ллы (лат. Salmonella) — род неспороносных бактерий, имеющих форму палочек (длина 1—7 мкм, ширина около 0,3—0,7 мкм). Род назван в честь американского ветеринара Даниела Элмера Салмона (1850—1914). Сальмонеллы, как правило, не ферментируют лактозу и патогенны для людей и других животных при пероральном введении.

