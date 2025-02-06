Линька у кошек и собак: как с этим справиться

2:21 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Каждое домашнее животное, будь то кошка или собака, периодически линяет. Этот процесс является нормальным физиологическим явлением, особенно заметным у пород с густой и длинной шерстью. С наступлением холодов питомцы приобретают мягкий подшерсток, который избыточен в тепле, и тогда начинается линька. Степень линьки варьируется в зависимости от породы, индивидуальных особенностей организма животного, его самочувствия, а также условий проживания и качества питания.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Купание кошки

В дни активной линьки бороться с шерстью, которая разлетается по квартире, становится особенно актуально. Тем не менее, существуют методы, которые помогут упростить жизнь в этом отношении и поспособствуют тому, чтобы питомец быстрее избавился от лишних волос.

Чтоб облегчить переживание животным периода линьки и уменьшить количество шерсти в доме, можно предпринять ряд мер. Регулярное вычесывание вашего пушистого друга поможет убрать уже отпавшие волоски и предотвратить образование перхоти. Для устранения образовавшихся колтунов, которые представляют собой плотные комки старой шерсти, рекомендуется пользоваться специальными пуходерками или колтунорезами. Коррекция рациона тоже не будет лишней: добавьте в питание животного витамины, а также омега-3, омега-6 и различные масла, которые можно приобрести в зоомагазинах или ветеринарных аптеках.

Для собак важно проводить больше времени на улице, особенно в дневное время, чтобы животное могло наслаждаться солнечными лучами, которые являются источником витамина D. Если же у вас кошка, постарайтесь создать в квартире комфортный микроклимат, поддерживая оптимальную температуру в пределах 22-24 ºC, чтобы в помещении было светло и регулярно проветривалось, избегая слишком пыльного и сухого воздуха.

Также стоит обратить внимание на купание вашего питомца с использованием специализированных шампуней для собак и кошек, что поможет в избавлении от лишней шерсти. В случае, если самостоятельно справиться с шерстью не удаётся, можно обратиться за помощью к профессиональному грумеру, который эффективно проведет процедуру.

Уточнения

Ли́нька — процесс смены и восстановления покровов животных, имеющий разнообразный характер. У рептилий она сопровождается сменой эпидермиса (кожи), а у млекопитающих и птиц сменой кожного покрова (перья, мех, шерсть), у насекомых во время линьки могут заменяться целые части тела, такие, как крылья или экзоскелет.



