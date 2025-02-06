Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Попробуйте эту 10-минутную тренировку, чтобы привести тело в форму
Выбираем удобную миску для собаки! Не забывайте про эти основные критерии
Лёд в упаковке – это нормально? Разбираемся, когда заморозка теряет пользу
Новый класс, новые технологии: что ждет Lada Vesta в будущем
Звёздные войны на море: США успешно испытали лазерную систему против БПЛА
Золотое время для россиян: как санкции повлияли на покупательский тренд?
Манная каша может быть полезной: 5 способов её улучшить
Самые сладкие помидоры! Эти сорта порадуют сочностью и мясистой мякотью
Кто дольше протянет на ходу: старенький бензиновый авто или новенький электромобиль

Линька у кошек и собак: как с этим справиться

2:21
Зоосфера

Каждое домашнее животное, будь то кошка или собака, периодически линяет. Этот процесс является нормальным физиологическим явлением, особенно заметным у пород с густой и длинной шерстью. С наступлением холодов питомцы приобретают мягкий подшерсток, который избыточен в тепле, и тогда начинается линька. Степень линьки варьируется в зависимости от породы, индивидуальных особенностей организма животного, его самочувствия, а также условий проживания и качества питания.

Купание кошки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Купание кошки

В дни активной линьки бороться с шерстью, которая разлетается по квартире, становится особенно актуально. Тем не менее, существуют методы, которые помогут упростить жизнь в этом отношении и поспособствуют тому, чтобы питомец быстрее избавился от лишних волос.

Чтоб облегчить переживание животным периода линьки и уменьшить количество шерсти в доме, можно предпринять ряд мер. Регулярное вычесывание вашего пушистого друга поможет убрать уже отпавшие волоски и предотвратить образование перхоти. Для устранения образовавшихся колтунов, которые представляют собой плотные комки старой шерсти, рекомендуется пользоваться специальными пуходерками или колтунорезами. Коррекция рациона тоже не будет лишней: добавьте в питание животного витамины, а также омега-3, омега-6 и различные масла, которые можно приобрести в зоомагазинах или ветеринарных аптеках.

Для собак важно проводить больше времени на улице, особенно в дневное время, чтобы животное могло наслаждаться солнечными лучами, которые являются источником витамина D. Если же у вас кошка, постарайтесь создать в квартире комфортный микроклимат, поддерживая оптимальную температуру в пределах 22-24 ºC, чтобы в помещении было светло и регулярно проветривалось, избегая слишком пыльного и сухого воздуха.

Также стоит обратить внимание на купание вашего питомца с использованием специализированных шампуней для собак и кошек, что поможет в избавлении от лишней шерсти. В случае, если самостоятельно справиться с шерстью не удаётся, можно обратиться за помощью к профессиональному грумеру, который эффективно проведет процедуру.

Уточнения

Ли́нька — процесс смены и восстановления покровов животных, имеющий разнообразный характер. У рептилий она сопровождается сменой эпидермиса (кожи), а у млекопитающих и птиц сменой кожного покрова (перья, мех, шерсть), у насекомых во время линьки могут заменяться целые части тела, такие, как крылья или экзоскелет.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Германия оценивает возможность использования "Северный поток — 2" для водорода
Мир. Новости мира
Германия оценивает возможность использования "Северный поток — 2" для водорода Аудио 
Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю
Авто
Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю Аудио 
Знаете ли вы, для чего нужна эта маленькая дырочка в холодильнике?
Недвижимость
Знаете ли вы, для чего нужна эта маленькая дырочка в холодильнике? Аудио 
Популярное
Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю

Почему инспекторы ДПС спрашивают водителей о последнем употреблении алкоголя? Узнайте истинные причины этого вопроса и как правильно на него отвечать.

Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю
Три главные ошибки водителей при остановке по требованию ГАИ
Три главные ошибки водителей при остановке по требованию ГАИ
ГИБДД запретила самостоятельную замену запчастей — вот какие детали теперь под строгим контролем
Масло меняют неправильно в 80% случаев — вот что нужно делать, чтобы не угробить мотор
План Трампа по выселению палестинцев из Газы осуществим Любовь Степушова Исследование раскрывает неожиданный эффект креатина на психику Игорь Буккер Зачем разбомбили Газу: Трамп и Нетаньяху построят суперэлитный курорт Олег Володин
Месяц рождения и продолжительность жизни: учёные пришли к интересному выводу
Картофель будет размером с ладонь: секретный ингредиент для лунки
Катализатор снят, но проблемы только начинаются — вот о чем забывают водители
Катализатор снят, но проблемы только начинаются — вот о чем забывают водители
Последние материалы
Путин высказался о жителях Курской области: мужественно переносят все испытания
Линька у кошек и собак: как с этим справиться
Дарение квартиры в 2025 году: пошаговая инструкция и важные нюансы
МВД России усиливает контроль за мигрантами, которые нарушают законы РФ
Не получается запечь вкусно рыбу? Вот главные ошибки при её приготовлении
Ксения Блаженная: в чём заключается подвиг юродства
США обскакали Россию по объёму поставок СПГ в Европу
Одна ошибка — и рассада погибнет: как правильно её закаливать перед пересадкой
Подвиг смирения и любви к ближнему: чему нас учит блаженная Ксения Петербургская
Как избавиться от пухлых щек: 7 способов, которые работают
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.