Собака не встречает вас у порога: это может значить кое-что важное

Воссоединение с любимым хозяином — момент радости, но реакция собаки на него бывает непредсказуемой. Некоторые питомцы впадают в настоящий восторг, другие же встречают возвращение человека с подчеркнутым спокойствием. Почему так происходит?
Некоторые собаки буквально теряют голову от радости: бегают кругами, лают, прыгают или даже ложатся на спину, извиваясь в восторге. Они стремятся облизать лицо владельца, обрушивая на него лавину поцелуев. В таких случаях остается только терпеливо дождаться, пока волна эмоций схлынет.
Но бывают и другие четвероногие: они даже не приподнимут головы с подушки, когда вы переступите порог. Такое поведение может вызвать сомнения — неужели питомец не скучал? А может, он и вовсе не испытывает теплых чувств?
На самом деле, отсутствие бурной реакции не означает равнодушия. Дело может быть в темпераменте собаки. Одни питомцы более эмоциональны, другие же спокойны по своей природе.
К тому же, с течением времени животные привыкают к разлуке и понимают: хозяин неизменно возвращается, и ради объятий не нужно устраивать шумное представление.
Некоторые четвероногие не просто не бегут навстречу, а наоборот, прячутся. Это не знак страха или обиды, а элемент игры. Питомец хочет, чтобы его нашли, поэтому, вернувшись домой, не забудьте отправиться на поиски своего хвостатого друга и уделить ему немного внимания.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Почему инспекторы ДПС спрашивают водителей о последнем употреблении алкоголя? Узнайте истинные причины этого вопроса и как правильно на него отвечать.