Кошки и высота: почему они выживают даже после падения с небоскреба

2:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки обладают удивительной способностью выживать после падений с внушительной высоты. Описаны случаи, когда они выпадали из окон высотных зданий и оставались целыми. Как им это удается? Американский физик решил разобраться в этом вопросе, построив специальную математическую модель, объясняющую траекторию и поведение кошки в полете.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кот на подоконнике

Научный подход к феномену

Созданная физиком модель позволила детально рассчитать динамику падения кошки. Основная причина их живучести кроется в способности контролировать угловой момент своего тела. Это явление описывается в механике как "деформация тела с переменным угловым моментом".

Если объяснять проще, кошка инстинктивно изгибает спину и меняет положение лап, что помогает ей переворачиваться в воздухе и приземляться на лапы, снижая ударную нагрузку.

Аэродинамика спасает жизнь

Еще один фактор, влияющий на выживаемость — аэродинамическое сопротивление. Оно ограничивает скорость свободного падения, не давая ей бесконечно увеличиваться. Расчеты показали, что при падении с 32-го этажа скорость кошки стабилизируется на уровне 24,5 м/с. При этом ближе к 10-му этажу скорость снижается до 20 м/с, что значительно уменьшает силу удара о землю.

Природная амортизация

Ключевым фактором также является уникальное строение костей кошки. С точки зрения физики, их способность выдерживать нагрузку напрямую связана с толщиной костного сечения. Это значит, что при падении кошачий скелет испытывает меньшие перегрузки, чем, например, тело человека или крупного животного.

Благодаря сочетанию нескольких факторов — гибкости тела, аэродинамического сопротивления и особенностям костной структуры — кошки действительно обладают феноменальной живучестью при падениях с большой высоты. Тем не менее, это вовсе не означает, что они невредимы после таких случаев. Так что лучше не испытывать судьбу питомцев на прочность.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

