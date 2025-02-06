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Выбираем удобную миску для собаки! Не забывайте про эти основные критерии

1:28
Зоосфера

Миска для собаки — важная покупка для вашего питомца. В этой статье мы расскажем, как выбрать размер, материал и высоту чаши.

Как выбрать миску для собаки

Исходить нужно из размеров взрослой собаки. Для щенка лучше всего подойдет небольшая миска. Тем не менее, чтобы предотвратить лишние траты, можно сразу взять миску для взрослой собаки. Вне зависимости от того, все ли съела собака, миску необходимо убрать через 20 минут после кормления.

Из какого материала лучше всего подойдет миска для собаки

Лучшим решением является миска из нержавеющей стали. Эта модель чрезвычайно прочная и долговечная.

Кроме того, для удобства использования можно выбрать миску с блюдцем из нержавеющей стали и подставку из другого нескользящего материала. Таким образом, еда будет падать не на пол, а на подставку, что сократит ваше время на уборку. Кроме того, собака не будет гоняться за миской по полу, так как подставка предотвращает скольжение.

На какой высоте следует размещать миску

Когда собака ест с уровня пола, ее желудок немного выдвигается вперед и пищевод располагается практически по прямой линии.

Чтобы собаке было комфортно принимать пищу или пить воду, верхний край миски не должен располагаться выше середины ее груди. 

Уточнения

Миска — глубокая посуда в виде маленького таза или глубокого блюда.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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