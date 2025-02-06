Кошка не ухаживает за котятами? Ошибка хозяев, которую легко исправить

1:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Материнский инстинкт у кошек — сильный и естественный, но иногда случается так, что кошка отказывается от своих котят или избегает их.

Фото: Wikipedia by Zorric, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кошка c котятами

Почему кошка убегает от котят

Существует множество причин, по которым кошка может отказаться от котят. Например, у нее слишком много котят или наблюдается гормональный дисбаланс в организме кошки после родов. У животного может начаться течка сразу после родов.

Люди уделяют слишком много внимания котятам, постоянно берут их на руки, гладят, оставляют на них свой запах. Поэтому кошка чувствует посторонний запах и не узнает котят.

Нет необходимости прикасаться к котятам в первые две недели их жизни без необходимости. Другие домашние животные не должны иметь доступа к кошке с котятами.

Что делать, если кошка не ухаживает за котятами

Если кошки нет рядом или она отказывается кормить потомство, нужно купить в зоомагазине специальную смесь для новорожденных котят.

Это еще не полноценный корм, а заменитель молока, который содержит максимальное количество микро- и макроэлементов для развития здоровых животных.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



