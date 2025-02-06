Кошка не ухаживает за котятами? Ошибка хозяев, которую легко исправить

Материнский инстинкт у кошек — сильный и естественный, но иногда случается так, что кошка отказывается от своих котят или избегает их.
Существует множество причин, по которым кошка может отказаться от котят. Например, у нее слишком много котят или наблюдается гормональный дисбаланс в организме кошки после родов. У животного может начаться течка сразу после родов.
Люди уделяют слишком много внимания котятам, постоянно берут их на руки, гладят, оставляют на них свой запах. Поэтому кошка чувствует посторонний запах и не узнает котят.
Нет необходимости прикасаться к котятам в первые две недели их жизни без необходимости. Другие домашние животные не должны иметь доступа к кошке с котятами.
Если кошки нет рядом или она отказывается кормить потомство, нужно купить в зоомагазине специальную смесь для новорожденных котят.
Это еще не полноценный корм, а заменитель молока, который содержит максимальное количество микро- и макроэлементов для развития здоровых животных.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
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