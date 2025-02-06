Собака часто лает? Вот что не стоит делать, чтобы успокоить питомца

1:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Лай у собак — это способ общения животных, но иногда он доставляет дискомфорт владельцам.

Фото: commons.wikimedia.org by Майкл Макфи, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Золотистый ретривер

Почему лают собаки

Лаем собаки общаются и выражают свое отношение к той или иной ситуации. В то же время эмоциональный лай больше предназначен для общения с хозяевами. Но многие животные постоянно лают на прохожих и других собак, тем самым, защищая свою территорию.

Собаки часто лают, когда им страшно или тревожно. Если животное не было социализировано, любой вид контакта с незнакомцами, который приносит новые запахи и другие сигналы, может показаться угрожающим.

Как успокоить собаку, когда она лает

Постоянный лай может сильно беспокоить как вас, так и окружающих. Не кричите на собаку. Ваш крик заставит собаку лаять еще громче, потому что она подумает, что вы присоединились к ней.

Не бейте животное. Никогда не кладите руку на своего питомца. Животное не поймет, чего вы от него хотите, если применить силу. Кроме того, это навредит вашему питомцу психологически.

Регулярно дрессируйте свою собаку у дрессировщика. Специалист поможет вам дрессировать животное и научит собаку новым командам и поведению.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



