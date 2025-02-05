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Китайский зоопарк начал продавать мочу тигра как средство от ревматизма

1:32
Зоосфера

В одном из зоопарков Китая началась продажа мочи сибирских тигров для борьбы с ревматизмом и мышечными болями. Об этом сообщает международное издание Republic World.

врач
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik
врач

Зоопарк дикой природы Яань Бифэнся, расположенный в провинции Сычуань, предлагает своим посетителям уникальные "лечебные" средства, продавая мочу тигров в бутылках по 250 граммов. Стоимость каждой бутылки составляет 50 юаней, что примерно соответствует 700 рублям. На упаковке указано, что данный продукт может помочь в лечении ревматоидного артрита, а также уменьшить болевые ощущения при растяжениях и мышечных спазмах.

Сотрудники зоопарка советуют смешивать тигриную мочу с белым вином и использовать эту смесь для натираний на пораженных участках тела, добавляя к ней кусочки имбиря. Хотя допускается также внутренняя консумция мочи, рекомендуется проявлять осторожность и не принимать ее, если возникают аллергические реакции.

Как пояснили работники зоопарка, моча собирается непосредственно в вольерах, после того как тигры испражняются. Однако остается неясным, проходит ли этот продукт какой-либо этап обработки перед тем, как попасть в продажу. Зоопарк утверждает, что обладает лицензией на продажу тигриной мочи, но нет ясности в том, разрешает ли данное разрешение реализацию медицинских средств.

Уточнения

Кита́й — государство в Восточной Азии. С востока страна омывается водами западных морей Тихого океана. На северо-востоке она граничит с КНДР и Россией, на севере — с Монголией, на северо-западе — с Россией и Казахстаном, на западе — с Кыргызстаном, Таджикистаном и Афганистаном.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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