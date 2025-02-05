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Зимняя рыбалка: где и как ловить рыбу зимой

1:47
Зоосфера

Зимняя рыбалка на льду озера, реки или замерзшего водохранилища — это широко распространенное увлечение в России. Для опытных рыболовов, особенно тех, кто ловит в экологически чистых зонах, зимняя ловля превращается не только в хобби, но и в настоящую профессию.

Зимняя рыбалка
Фото: commons.wikimedia.org by Андшел, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Зимняя рыбалка

Хотя зимой рыбная активность значительно снижается, многие виды водных обитателей продолжают кормиться и не против поклевать как на естественные приманки, так и на искусственные.

В средней полосе России можно поймать несколько видов рыб в зимний период. К ним относятся голавль, голец, густера, ерш, жерех, корюшка, лещ и налим.

Среди рыбаков существует пословица: "У зимней рыбалки три времени года". Она обозначает три ключевых периода: начало сезона — сначала после первых морозов и образования первого льда, середина зимы с максимальной толщиной льда и, наконец, предвесенний период.

По словам Левина, в глухозимье лёд становится особенно толстым, и бурить лунки становится затруднительно, а морозы достигают максимума. В этот период рыба практически не реагирует на прикормки. Именно поэтому на лёд выходят только те рыбаки, которые имеют достаточный опыт.

В средней полосе страны в зимнее время рыбу ловят в реках, прудах, озерах и на водохранилищах. Когда температура воды значительно понижается, рыбе некомфортно, поэтому активность её возрастает во время оттепелей. Если такая оттепель продолжается несколько дней, особенно после продолжительных морозов, уловы могут быть очень значительными.

Уточнения

Рыба́лка — занятие выуживанием рыбы из водоёма с целью прокорма или для развлечения. Рыбалка делится на любительскую и спортивную. В отличие от рыболовства, рыбалка — хобби, вид отдыха, туризма и спорта.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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