Зимняя рыбалка: где и как ловить рыбу зимой

Зимняя рыбалка на льду озера, реки или замерзшего водохранилища — это широко распространенное увлечение в России. Для опытных рыболовов, особенно тех, кто ловит в экологически чистых зонах, зимняя ловля превращается не только в хобби, но и в настоящую профессию.
Хотя зимой рыбная активность значительно снижается, многие виды водных обитателей продолжают кормиться и не против поклевать как на естественные приманки, так и на искусственные.
В средней полосе России можно поймать несколько видов рыб в зимний период. К ним относятся голавль, голец, густера, ерш, жерех, корюшка, лещ и налим.
Среди рыбаков существует пословица: "У зимней рыбалки три времени года". Она обозначает три ключевых периода: начало сезона — сначала после первых морозов и образования первого льда, середина зимы с максимальной толщиной льда и, наконец, предвесенний период.
По словам Левина, в глухозимье лёд становится особенно толстым, и бурить лунки становится затруднительно, а морозы достигают максимума. В этот период рыба практически не реагирует на прикормки. Именно поэтому на лёд выходят только те рыбаки, которые имеют достаточный опыт.
В средней полосе страны в зимнее время рыбу ловят в реках, прудах, озерах и на водохранилищах. Когда температура воды значительно понижается, рыбе некомфортно, поэтому активность её возрастает во время оттепелей. Если такая оттепель продолжается несколько дней, особенно после продолжительных морозов, уловы могут быть очень значительными.
Рыба́лка — занятие выуживанием рыбы из водоёма с целью прокорма или для развлечения. Рыбалка делится на любительскую и спортивную. В отличие от рыболовства, рыбалка — хобби, вид отдыха, туризма и спорта.
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