Эти кошки линяют так, что шерсть будет везде — но есть способ справиться

Если вы мечтаете завести пушистого друга, стоит помнить, что разные породы кошек отличаются по интенсивности линьки. Ниже рассмотрены шесть пород, известных своим обильным shedding'ом, а также даны советы по уходу за их шерстью.
Эта красавица с длинной и пышной шерстью линяет круглый год. Для предотвращения спутывания и образования комков ежедневное расчесывание специальной щеткой — обязательная процедура.
Несмотря на короткую и гладкую шерсть, сиамские кошки также линяют очень сильно. Регулярное расчесывание и еженедельное купание помогут уменьшить количество шерсти в доме.
Эта милая порода имеет плотную шерсть, которая особенно активно обновляется весной и осенью. Используйте щетку или рукавичку для ухода, чтобы контролировать сезонную линьку.
Крупные, роскошные мейн-куны не линяют часто, но в периоды смены сезонов теряют густой подшерсток. Регулярное расчесывание фурминатором и ежемесячное купание помогут справиться с излишками шерсти.
Эта порода с шелковистой, длинной шерстью линяет не так часто, но при этом в сезон обновления подшерсток выделяется большое количество волос. Частый уход щеткой или фурминатором — залог чистоты в доме.
Хотя у сфинксов нет привычной шерсти, их кожа регулярно отшелушивается, выделяя мелкие чешуйки. Регулярное купание и увлажнение кожи специальными средствами помогут снизить аллергенность и поддерживать чистоту.
Общие рекомендации:
Ли́нька — процесс смены и восстановления покровов животных, имеющий разнообразный характер.
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