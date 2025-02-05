Эти кошки линяют так, что шерсть будет везде — но есть способ справиться

2:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если вы мечтаете завести пушистого друга, стоит помнить, что разные породы кошек отличаются по интенсивности линьки. Ниже рассмотрены шесть пород, известных своим обильным shedding'ом, а также даны советы по уходу за их шерстью.

Фото: flickr.com by Nickolas Titkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Кот

1. Персидская кошка

Эта красавица с длинной и пышной шерстью линяет круглый год. Для предотвращения спутывания и образования комков ежедневное расчесывание специальной щеткой — обязательная процедура.

2. Сиамская кошка

Несмотря на короткую и гладкую шерсть, сиамские кошки также линяют очень сильно. Регулярное расчесывание и еженедельное купание помогут уменьшить количество шерсти в доме.

3. Британская короткошерстная кошка

Эта милая порода имеет плотную шерсть, которая особенно активно обновляется весной и осенью. Используйте щетку или рукавичку для ухода, чтобы контролировать сезонную линьку.

4. Мейн-кун

Крупные, роскошные мейн-куны не линяют часто, но в периоды смены сезонов теряют густой подшерсток. Регулярное расчесывание фурминатором и ежемесячное купание помогут справиться с излишками шерсти.

5. Рэгдолл

Эта порода с шелковистой, длинной шерстью линяет не так часто, но при этом в сезон обновления подшерсток выделяется большое количество волос. Частый уход щеткой или фурминатором — залог чистоты в доме.

6. Сфинкс

Хотя у сфинксов нет привычной шерсти, их кожа регулярно отшелушивается, выделяя мелкие чешуйки. Регулярное купание и увлажнение кожи специальными средствами помогут снизить аллергенность и поддерживать чистоту.

Общие рекомендации:

Подбирайте качественный корм, способствующий здоровью шерсти и кожи.

Будьте готовы уделять питомцу больше времени и внимания, если выбрали породу с интенсивной линькой.

Уточнения

Ли́нька — процесс смены и восстановления покровов животных, имеющий разнообразный характер.

