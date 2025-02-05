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Эти кошки линяют так, что шерсть будет везде — но есть способ справиться

2:06
Зоосфера

Если вы мечтаете завести пушистого друга, стоит помнить, что разные породы кошек отличаются по интенсивности линьки. Ниже рассмотрены шесть пород, известных своим обильным shedding'ом, а также даны советы по уходу за их шерстью.

Кот
Фото: flickr.com by Nickolas Titkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Кот

1. Персидская кошка

Эта красавица с длинной и пышной шерстью линяет круглый год. Для предотвращения спутывания и образования комков ежедневное расчесывание специальной щеткой — обязательная процедура.

2. Сиамская кошка

Несмотря на короткую и гладкую шерсть, сиамские кошки также линяют очень сильно. Регулярное расчесывание и еженедельное купание помогут уменьшить количество шерсти в доме.

3. Британская короткошерстная кошка

Эта милая порода имеет плотную шерсть, которая особенно активно обновляется весной и осенью. Используйте щетку или рукавичку для ухода, чтобы контролировать сезонную линьку.

4. Мейн-кун

Крупные, роскошные мейн-куны не линяют часто, но в периоды смены сезонов теряют густой подшерсток. Регулярное расчесывание фурминатором и ежемесячное купание помогут справиться с излишками шерсти.

5. Рэгдолл

Эта порода с шелковистой, длинной шерстью линяет не так часто, но при этом в сезон обновления подшерсток выделяется большое количество волос. Частый уход щеткой или фурминатором — залог чистоты в доме.

6. Сфинкс

Хотя у сфинксов нет привычной шерсти, их кожа регулярно отшелушивается, выделяя мелкие чешуйки. Регулярное купание и увлажнение кожи специальными средствами помогут снизить аллергенность и поддерживать чистоту.

Общие рекомендации:

  • Подбирайте качественный корм, способствующий здоровью шерсти и кожи.
  • Будьте готовы уделять питомцу больше времени и внимания, если выбрали породу с интенсивной линькой.

Уточнения

Ли́нька — процесс смены и восстановления покровов животных, имеющий разнообразный характер.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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