Пять удивительных пород: кошки, которые выглядят как сказочные создания

1:31 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошачьи породы с оригинальной внешностью всегда вызывают у людей бурю эмоций — от удивления до неподдельного восхищения. Представляем вашему вниманию пять уникальных пород, каждая из которых по-своему очаровывает.

Фото: pixabay.com by Tasy Hong, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кот породы манчкин

1. Американский керл

Уникальность этой породы кроется в ушах, которые со временем постепенно изгибаются наружу. Интересно, что котята рождаются с прямыми ушами, а характерная "изогнутость" появляется по мере взросления.

2. Манчкин

Манчкины известны своими непропорционально короткими лапками, которые в два-три раза короче, чем у обычных кошек. Однако, несмотря на это, они остаются подвижными, гибкими и невероятно мускулистыми.

3. Эльф

Эта порода — результат скрещивания американского керла и канадского сфинкса. Эльфы удивляют своей отсутствующей шерстью и загнутыми ушками, что придаёт им по-настоящему сказочный вид.

4. Экзот

Экзот сразу привлекает внимание своей плоской мордочкой, полными щеками и мощными челюстями. Эти крупные коты с короткой шерстью выглядят одновременно мило и солидно.

5. Мэнкс

У мэнксов отсутствует хвост, хотя встречаются и хвостатые представители этой породы. Отсутствие хвоста — характерная черта, которая делает их образ еще более необычным и запоминающимся.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

