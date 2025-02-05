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Пять удивительных пород: кошки, которые выглядят как сказочные создания

1:31
Зоосфера

Кошачьи породы с оригинальной внешностью всегда вызывают у людей бурю эмоций — от удивления до неподдельного восхищения. Представляем вашему вниманию пять уникальных пород, каждая из которых по-своему очаровывает.

Кот породы манчкин
Фото: pixabay.com by Tasy Hong, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кот породы манчкин

1. Американский керл

Уникальность этой породы кроется в ушах, которые со временем постепенно изгибаются наружу. Интересно, что котята рождаются с прямыми ушами, а характерная "изогнутость" появляется по мере взросления.

2. Манчкин

Манчкины известны своими непропорционально короткими лапками, которые в два-три раза короче, чем у обычных кошек. Однако, несмотря на это, они остаются подвижными, гибкими и невероятно мускулистыми.

3. Эльф

Эта порода — результат скрещивания американского керла и канадского сфинкса. Эльфы удивляют своей отсутствующей шерстью и загнутыми ушками, что придаёт им по-настоящему сказочный вид.

4. Экзот

Экзот сразу привлекает внимание своей плоской мордочкой, полными щеками и мощными челюстями. Эти крупные коты с короткой шерстью выглядят одновременно мило и солидно.

5. Мэнкс

У мэнксов отсутствует хвост, хотя встречаются и хвостатые представители этой породы. Отсутствие хвоста — характерная черта, которая делает их образ еще более необычным и запоминающимся.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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