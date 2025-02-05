Почему собака боится купаться? Специалисты дали неожиданные ответы

Ниже вы узнаете, как можно успокоить собаку, если она боится воды и купания.
Даже если собака любит плавать в водоемах, животное может испытывать страх в ванной комнате во время купания.
Все дело в том, что когда собака плавает в водоеме, она может самостоятельно себя контролировать и испытывает удовольствие от плавания. В ванной комнате контроль за процессом находится в руках человека. Кроме того, собаке может не понравиться поток воды сверху или температура.
Старайтесь медленно выливать воду на собаку, и не забывайте брать с собой любимые игрушки и лакомства вашего питомца. Избегайте громких звуков и резких движений во время купания.
Будьте готовы к тому, что ваша собака попытается выпрыгнуть из ванны. Успокойте животное мягким голосом и любимым лакомством, показывая, что это не страшно. Однако не пытайтесь насильно удерживать собаку.
Это эмоция радости у вашего питомца. Собаки, которые испытывают эти приливы энергии, счастливы, что время купания наконец-то закончилось. Это становится для них единственным способом высвободить свои чувства и в полной мере выразить свою радость от того, что все закончилось.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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