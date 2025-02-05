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Почему собака боится купаться? Специалисты дали неожиданные ответы

1:26
Зоосфера

Ниже вы узнаете, как можно успокоить собаку, если она боится воды и купания.

Собака
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака

Почему собака боится воды и плавания

Даже если собака любит плавать в водоемах, животное может испытывать страх в ванной комнате во время купания.

Все дело в том, что когда собака плавает в водоеме, она может самостоятельно себя контролировать и испытывает удовольствие от плавания. В ванной комнате контроль за процессом находится в руках человека. Кроме того, собаке может не понравиться поток воды сверху или температура.

Как успокоить собаку во время купания

Старайтесь медленно выливать воду на собаку, и не забывайте брать с собой любимые игрушки и лакомства вашего питомца. Избегайте громких звуков и резких движений во время купания.

Будьте готовы к тому, что ваша собака попытается выпрыгнуть из ванны. Успокойте животное мягким голосом и любимым лакомством, показывая, что это не страшно. Однако не пытайтесь насильно удерживать собаку.

Почему собака бегает по дому после купания

Это эмоция радости у вашего питомца. Собаки, которые испытывают эти приливы энергии, счастливы, что время купания наконец-то закончилось. Это становится для них единственным способом высвободить свои чувства и в полной мере выразить свою радость от того, что все закончилось.

 

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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